В Алтайском крае началась рассылка уведомлений на оплату имущественных налогов

Их должны разослать до 1 ноября, а до 1 декабря жители региона уже должны их оплатить

18 сентября 2023, 22:19, ИА Амител

Фото: amic.ru

С 18 сентября в Алтайском крае стартовала ежегодная рассылка уведомлений на оплату имущественных налогов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

В 2023 году уведомления должны получить 1,2 млн жителей края. В них будут указаны все начисления за 2022 год, а также реквизиты для оплаты. 60% отправят специалисты ведомства по почте заказным письмом, а 40% поступят к плательщикам через личные кабинеты налоговой службы, а также через кабинеты на портале "Госуслуги" при согласии налогоплательщика.

Если налоговое уведомление об оплате имущественных налогов не поступит до 1 ноября или в документе будут указаны некорректные данные, нужно обратиться в налоговую инспекцию. Сделать это можно как очно, так и через личный кабинет налогоплательщика и электронный сервис "Обратиться в ФНС России". Срок оплаты налогов – до 1 декабря 2023 года.