Под Барнаулом начали чинить путепровод, который соединяет два села с Чуйским трактом

Стоимость работ – более 85 миллионов рублей

18 февраля 2023, 15:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Первомайском районе Алтайского края приступили к ремонту путепровода. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального Минтранса.

Сооружение расположено на трассе Повалиха – Первомайское – Журавлиха – Шатуново и соединяет сёла Повалиха и Первомайское с Чуйским трактом.

Сейчас на объекте ставят знаки для организации дорожного движения. Затем рабочие демонтируют левую половину моста, заменят балки и обустроят дорожную одежду. После этого проведут те же работы на правой стороне. Кроме того, в ходе работ отремонтируют существующие опоры, заменят на подходах асфальтобетонное покрытие, нанесут разметку, установят освещение, а также перильное и барьерное ограждения.

На время ремонта проезд по путепроводу будет осуществляться в реверсивном режиме при помощи светофора.

Стоимость работ составит более 85 млн рублей. Сдать объект планируют до конца сентября.