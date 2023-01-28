В Алтайском крае начали готовиться к речной навигации

В 2023 году в регионе планируют нарастить объёмы перевезённых по рекам грузов

28 января 2023, 16:55, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае идёт подготовка к речной навигации, сообщили в региональном Минтрансе.

Работы уже ведутся на 10 единицах флота, а к наступлению периода грузоперевозок обновят 37 единиц. Также готовится навигационное оборудование: береговые, информационные знаки и прочее.

"В этом году планируется превысить прошлогодний показатель перевезённых грузов, который составил порядка 1,2 млн тонн, выполнить работы по обслуживанию 621 км пути с судоходной обстановкой, увеличить путевые работы для безопасного прохождения навигации, поддержание четырёх земснарядов, разработать 44 переката, организовать подходы к Бийскому гравийно-песчаному карьеру и причалу порта "Восточный", – рассказали в ведомстве, отметив, что всё это должно снизить нагрузку на автотрассы.

Также добавили, что на содержание судовых ходов и инфраструктуры внутренних водных путей в границах края потратят больше 120 млн рублей, из которых 43 млн – деньги региона.