Звучит красиво. В Алтайском крае начали выращивать муксуна

Раньше в Советском районе выращивали малька форели и товарную рыбу, а с недавнего времени занялись осетром

23 июня 2023, 08:16, ИА Амител

Фото: altkres.ru

В Алтайском крае начали разводить муксуна. Как сообщает газета "Алтайский крестьянин", об этом рассказал один из соучредителей рыбной фермы в Советском районе Сергей Никитченко.

Рыбу в водоемах района разводят с начала 1990-х и по сей день. Раньше там выращивали малька форели и товарную рыбу, а с недавнего времени занялись осетром, хоть и в небольших количествах, – от 1 до 1,5 тонны в год. Однако в этом году там стартовало новое направление.

"Хотим, чтобы в Алтайском крае появились новые виды сиговых – муксун, чир, гибрид пеляди и чир пелчир и другая деликатесная рыба. Многие знают про эти виды, но мало кто пробовал. Мы планируем в будущем выращивать их в нашем хозяйстве", – заявил он.

Никитченко отметил, что это "уже вполне реальный проект". Организация закупает личинки в новосибирской компании, привозит сюда и подращивает до грамма. Однако пока не знают – выпускать в водоемы и выращивать до полноценной товарной рыбы там или делать это в садках. Для этого нужно понять, в каких условиях она будет быстрее расти.

Муксун – пресноводная рыба рода сигов семейства лососевых. Обитает в больших и холодных водоемах, реках Сибири: Лене, Оби, Иртыше, Енисее, а также в других водоемах.