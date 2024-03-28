В Алтайском крае наградили финалистов конкурса "Учитель года Алтая – 2024"

В одной из номинаций подарки вручал "Ростелеком"

28 марта 2024, 12:00, ИА Амител

Награждение победителей конкурса / Фото: "Ростелеком"

В Алтайском крае прошел конкурс "Учитель года Алтая – 2024". Финалистов награждали 22 марта. Памятные подарки вручил и "Ростелеком". Оператор поддерживает номинацию "Педагогический дебют". В этой категории принимают участие начинающие педагоги, работающие в школе менее трех лет.

В заочном туре номинации соревновались 35 преподавателей, 10 из них прошли в финал. Жюри присудило победу Алене Воробьевой, учителю истории и обществознания из барнаульской гимназии No 22.

Педагог помимо преподавательской деятельности и классного руководства занимается еще и внеурочной работой с учениками и руководит проектом "Школьное радио". Ребята уже становились призерами и победителями муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

"Эта была победа не ради победы: я хотела попробовать свои силы, посмотреть на уровень коллег, получить новый опыт. И моя попытка неожиданно оправдалась. Сейчас испытываю счастье и удовлетворение от результата", – поделилась Алена Воробьева.

Алена Воробьева / Фото: "Ростелеком"

Годом ранее финалисткой краевого конкурса и участницей всероссийских соревнований стала учитель истории школы No 12 Елена Гринина.

"Нам было приятно наградить Елену Гринину за профессионализм и яркий успех. В этом году мы чествовали новую победительницу. Желаем Алене Воробьевой победы в финале и дальнейших успехов в нелегком преподавательском труде", – рассказал директор Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк. В конкурсе принимали участие педагоги со всего Алтайского края. Из 50 конкурсантов 24 дошли до финала. Победительницей стала Грануш Степанян – учитель английского языка из Смоленской школы No2. Она и Алена Воробьева представят Алтайский край на всероссийском этапе, который пройдет в Москве.

Конкурс "Учитель года Алтая" проходит уже в 34 раз, за это время в нем приняло участие 1350 преподавателей региона.

Напомним, в прошлом году федеральный оператор также поддержал молодых учителей на краевом конкурсе, наградил финалистов. Представители компании пожелали дальнейшего роста и новых побед на профессиональном поприще. В "Ростелекоме" считают, что подобные мероприятия повышают престиж профессии и являются важными событиями для образования в крае. Поэтому компания поддерживает молодые кадры, которые проявляют любовь к своему делу, талант и профессионализм.