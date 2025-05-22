В Алтайском крае нарастят объемы психологической помощи ветеранам СВО и их близким
За четыре месяца 2025 года психологи провели более 12,6 тысячи индивидуальных и групповых консультаций
22 мая 2025, 21:22, ИА Амител
Председатель Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко встретился с региональным координатором проекта "Оказание психологической помощи участникам СВО и членам их семей" Ольгой Орловой, сообщает пресс-служба АКЗС.
"Мы должны наращивать объемы помощи – помогать справиться с последствиями травм, утратами, поддержать в перестройке с "боевого" режима на обычный темп жизни", – сказал спикер краевого парламента.
Координатор проекта рассказала, что за четыре месяца 2025 года психологи провели в крае более 12,6 тысячи индивидуальных и групповых консультаций для участников СВО, их жен и вдов, родителей и детей. С ними работают 12 волонтеров-психологов. Поддержка оказывается как очно, так и онлайн.
Александр Романенко обсудил с Ольгой Орловой масштабирование проекта и наметил планы дальнейшей работы.
16:18:25 23-05-2025
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