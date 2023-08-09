НОВОСТИПроисшествия

В Алтайском крае нашли подростков, сбежавших из детдома к маме

Узнав об активных поисках, мальчики могли испугаться и побояться вернуться сразу

09 августа 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Подростки 13 и 16 лет, сбежавшие из Бийского центра помощи детям, нашлись в Смоленском районе. Об этом сообщает "Толк" со ссылкой на Министерство образования Алтайского края.

6 августа после ужина во время вечерней прогулки мальчики покинули территорию центра. В поисках принимали участие сотрудники учреждения, позднее было подано заявление в полицию. Позже присоединились волонтеры.

Как отметила руководитель центра Ольга Аляктритская, дети могли сбежать, чтобы навестить мать одного из них, – она лишилась родительских прав. Узнав об активных поисках, беглецы могли испугаться и вернуться не сразу.

По ее словам, старший подросток добрый, но ведомый. Он сильно привязан к своей матери. 13-летний мальчик более вспыльчивый и скрытный. Конфликтов с другими детьми в центре у них не было.

В министерстве добавили, что в Бийском центре помощи проводится профилактическая работа самовольных уходов. Это первый случай за несколько лет. 

Бийск Происшествия дети

Комментарии 11

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Гость

11:06:02 09-08-2023

...профилактическая работа самовольных уходов..... - это как? колючка по периметру? кто ребенку маму заменит?

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Гость

11:08:06 09-08-2023

Мамашкам таким пеной монтажной все дырки запенить

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Гость

11:27:56 09-08-2023

Гость (11:08:06 09-08-2023) Мамашкам таким пеной монтажной все дырки запенить ... Себе запеньте мозги и руки зодно

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Гость

12:02:54 09-08-2023

Гость (11:27:56 09-08-2023) Себе запеньте мозги и руки зодно... Брошенка ?

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...

11:48:06 09-08-2023

Дырки запенивать бесполезно... Отковыряют

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Гость

12:22:55 09-08-2023

... (11:48:06 09-08-2023) Дырки запенивать бесполезно... Отковыряют... Отдолбят...

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Гость

12:37:14 09-08-2023

Откуда столько пошлости в людях? Вы следите за собой - что вы говорите и что пишете. Как помои из вас льются.

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Гость

12:59:36 09-08-2023

Может с матерью лучше, чем в этом центре?

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Гость

14:00:21 09-08-2023

Гость (12:59:36 09-08-2023) Может с матерью лучше, чем в этом центре?... Конечно "лучше" - мать учиться не заставляет, не контролирует где дети болтаются, во сколько домой приходят и приходят ли вообще, откуда в них деньги(может своровали - ну так замечательно)...Во всех отношениях "лучше"

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Житель города

13:20:00 09-08-2023

Если дети сами сбежали к маме - значит не всё так плохо было в семье, детей зря забрали в этот центр. Как всегда - главное бумажки состряпать и отчитаться о проделанной работе. А как жить по этим бумажкам, никто из чинушек никогда и не задумывается!!!

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Гость

14:07:29 09-08-2023

Житель города (13:20:00 09-08-2023) Если дети сами сбежали к маме - значит не всё так плохо было... Есть такая особенность памяти человека - мы лучше помним хорошее, нежели плохое. Негативные воспоминания забываются быстрее, так как они неприятны. Поэтому дети могут поминать какие-то хорошие моменты, связанные с мамой и не помнить то, из-за чего их у нее забрали. Так что в семье может быть плохо, но дети всё равно хотят вернуться туда из-за нескольких хороших воспоминаний.

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