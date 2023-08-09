В Алтайском крае нашли подростков, сбежавших из детдома к маме

Узнав об активных поисках, мальчики могли испугаться и побояться вернуться сразу

09 августа 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Подростки 13 и 16 лет, сбежавшие из Бийского центра помощи детям, нашлись в Смоленском районе. Об этом сообщает "Толк" со ссылкой на Министерство образования Алтайского края.

6 августа после ужина во время вечерней прогулки мальчики покинули территорию центра. В поисках принимали участие сотрудники учреждения, позднее было подано заявление в полицию. Позже присоединились волонтеры.

Как отметила руководитель центра Ольга Аляктритская, дети могли сбежать, чтобы навестить мать одного из них, – она лишилась родительских прав. Узнав об активных поисках, беглецы могли испугаться и вернуться не сразу.

По ее словам, старший подросток добрый, но ведомый. Он сильно привязан к своей матери. 13-летний мальчик более вспыльчивый и скрытный. Конфликтов с другими детьми в центре у них не было.

В министерстве добавили, что в Бийском центре помощи проводится профилактическая работа самовольных уходов. Это первый случай за несколько лет.