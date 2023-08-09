В Алтайском крае нашли подростков, сбежавших из детдома к маме
Узнав об активных поисках, мальчики могли испугаться и побояться вернуться сразу
09 августа 2023, 11:00, ИА Амител
Подростки 13 и 16 лет, сбежавшие из Бийского центра помощи детям, нашлись в Смоленском районе. Об этом сообщает "Толк" со ссылкой на Министерство образования Алтайского края.
6 августа после ужина во время вечерней прогулки мальчики покинули территорию центра. В поисках принимали участие сотрудники учреждения, позднее было подано заявление в полицию. Позже присоединились волонтеры.
Как отметила руководитель центра Ольга Аляктритская, дети могли сбежать, чтобы навестить мать одного из них, – она лишилась родительских прав. Узнав об активных поисках, беглецы могли испугаться и вернуться не сразу.
По ее словам, старший подросток добрый, но ведомый. Он сильно привязан к своей матери. 13-летний мальчик более вспыльчивый и скрытный. Конфликтов с другими детьми в центре у них не было.
В министерстве добавили, что в Бийском центре помощи проводится профилактическая работа самовольных уходов. Это первый случай за несколько лет.
11:06:02 09-08-2023
...профилактическая работа самовольных уходов..... - это как? колючка по периметру? кто ребенку маму заменит?
11:08:06 09-08-2023
Мамашкам таким пеной монтажной все дырки запенить
11:27:56 09-08-2023
Гость (11:08:06 09-08-2023) Мамашкам таким пеной монтажной все дырки запенить ... Себе запеньте мозги и руки зодно
12:02:54 09-08-2023
Гость (11:27:56 09-08-2023) Себе запеньте мозги и руки зодно... Брошенка ?
11:48:06 09-08-2023
Дырки запенивать бесполезно... Отковыряют
12:22:55 09-08-2023
... (11:48:06 09-08-2023) Дырки запенивать бесполезно... Отковыряют... Отдолбят...
12:37:14 09-08-2023
Откуда столько пошлости в людях? Вы следите за собой - что вы говорите и что пишете. Как помои из вас льются.
12:59:36 09-08-2023
Может с матерью лучше, чем в этом центре?
14:00:21 09-08-2023
Гость (12:59:36 09-08-2023) Может с матерью лучше, чем в этом центре?... Конечно "лучше" - мать учиться не заставляет, не контролирует где дети болтаются, во сколько домой приходят и приходят ли вообще, откуда в них деньги(может своровали - ну так замечательно)...Во всех отношениях "лучше"
13:20:00 09-08-2023
Если дети сами сбежали к маме - значит не всё так плохо было в семье, детей зря забрали в этот центр. Как всегда - главное бумажки состряпать и отчитаться о проделанной работе. А как жить по этим бумажкам, никто из чинушек никогда и не задумывается!!!
14:07:29 09-08-2023
Житель города (13:20:00 09-08-2023) Если дети сами сбежали к маме - значит не всё так плохо было... Есть такая особенность памяти человека - мы лучше помним хорошее, нежели плохое. Негативные воспоминания забываются быстрее, так как они неприятны. Поэтому дети могут поминать какие-то хорошие моменты, связанные с мамой и не помнить то, из-за чего их у нее забрали. Так что в семье может быть плохо, но дети всё равно хотят вернуться туда из-за нескольких хороших воспоминаний.