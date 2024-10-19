В Алтайском крае нашли в озере тело пропавшей женщины

Тело сельчанки обнаружили рыбаки

19 октября 2024, 16:00, ИА Амител

Берег озера / Фото: pxhere.com

В Каменском районе Алтайского края нашли тело пропавшей 40-летней женщины, пишут "Каменские новости".

Вечером 11 октября в пожарную часть поступило сообщение о пропаже сельчанки. Тогда она по неизвестной причине находилась между селами Обское и Гонохово в камышах и выходила на связь. После этого женщину пытались найти, в том числе с участием семи опытных поисковиков "ЛизаАлерт", но безуспешно.

18 октября ее обнаружили мертвой рыбаки в озере Уханово. Другие обстоятельства не уточняются.