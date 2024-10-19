В Алтайском крае нашли в озере тело пропавшей женщины
Тело сельчанки обнаружили рыбаки
19 октября 2024, 16:00, ИА Амител
Берег озера / Фото: pxhere.com
В Каменском районе Алтайского края нашли тело пропавшей 40-летней женщины, пишут "Каменские новости".
Вечером 11 октября в пожарную часть поступило сообщение о пропаже сельчанки. Тогда она по неизвестной причине находилась между селами Обское и Гонохово в камышах и выходила на связь. После этого женщину пытались найти, в том числе с участием семи опытных поисковиков "ЛизаАлерт", но безуспешно.
18 октября ее обнаружили мертвой рыбаки в озере Уханово. Другие обстоятельства не уточняются.
16:49:27 19-10-2024
Ну находится по неизвестной причине в камышах,это чревато,да.
20:50:00 19-10-2024
... в пожарную часть поступило сообщение о пропаже сельчанки-а не чего что у пожарников вроде как другие задачи или их тоже уже оптимизировали?
00:03:54 20-10-2024
гость (20:50:00 19-10-2024) ... в пожарную часть поступило сообщение о пропаже сельчанки... идиотико? МЧС это, разбирайтесь, потом комментите
14:39:18 20-10-2024
Гость (00:03:54 20-10-2024) идиотико? МЧС это, разбирайтесь, потом комментите... правильно идиотико написали,с начало разбирайтесь,а потом высказывайте свое мнение,МЧС имет несколько структур и пожарные части не имеют не какого отношения к поиску людей,в их обязанности входит тушение пожаров или у вас свое виденье ситуации,потерялся человек,закрываем ВСЕ пожарные части и все расчеты дружно,всеми сменами,разворачиваются цепью и ищут потеряшек пару недель и гори все остальное синем пламенем