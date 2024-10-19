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В Алтайском крае нашли в озере тело пропавшей женщины

Тело сельчанки обнаружили рыбаки

19 октября 2024, 16:00, ИА Амител

Берег озера / Фото: pxhere.com
Берег озера / Фото: pxhere.com

В Каменском районе Алтайского края нашли тело пропавшей 40-летней женщины, пишут "Каменские новости".

Вечером 11 октября в пожарную часть поступило сообщение о пропаже сельчанки. Тогда она по неизвестной причине находилась между селами Обское и Гонохово в камышах и выходила на связь. После этого женщину пытались найти, в том числе с участием семи опытных поисковиков "ЛизаАлерт", но безуспешно.

18 октября ее обнаружили мертвой рыбаки в озере Уханово. Другие обстоятельства не уточняются. 

Алтайский край пропал человек

Комментарии 4

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Эрг Ноор

16:49:27 19-10-2024

Ну находится по неизвестной причине в камышах,это чревато,да.

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гость

20:50:00 19-10-2024

... в пожарную часть поступило сообщение о пропаже сельчанки-а не чего что у пожарников вроде как другие задачи или их тоже уже оптимизировали?

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Гость

00:03:54 20-10-2024

гость (20:50:00 19-10-2024) ... в пожарную часть поступило сообщение о пропаже сельчанки... идиотико? МЧС это, разбирайтесь, потом комментите

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гость

14:39:18 20-10-2024

Гость (00:03:54 20-10-2024) идиотико? МЧС это, разбирайтесь, потом комментите... правильно идиотико написали,с начало разбирайтесь,а потом высказывайте свое мнение,МЧС имет несколько структур и пожарные части не имеют не какого отношения к поиску людей,в их обязанности входит тушение пожаров или у вас свое виденье ситуации,потерялся человек,закрываем ВСЕ пожарные части и все расчеты дружно,всеми сменами,разворачиваются цепью и ищут потеряшек пару недель и гори все остальное синем пламенем

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