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В Алтайском крае назначили надбавки к пенсиям 80-летних граждан и инвалидов I группы

При этом лицам, которые ухаживают за ними, продолжают засчитывать трудовой стаж

07 февраля 2025, 12:00, ИА Амител

Деньги / Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru
Деньги / Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

С 1 января 2025 года дополнительные выплаты перестали получать жители Алтайского края, которые ухаживают за инвалидами I группы или пенсионерами старше 80 лет. Теперь их автоматически прибавляют к пенсии вышеуказанных лиц. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда России по Алтайскому краю.

При этом трудоспособным гражданам все еще начисляют стаж за уход. За полный год он составляет 1,8 пенсионного коэффициента.

"Периоды ухода за инвалидом I группы или за лицом старше 80 лет трудоспособным гражданам, которым в 2024 году производились ежемесячные выплаты в связи с уходом за указанными лицами, будут установлены краевым Соцфондом и учтены на индивидуальных лицевых счетах трудоспособных граждан без необходимости обращения таких граждан в Социальный фонд", – рассказала управляющий Отделением СФР по Алтайскому краю Ольга Клиндухова.

Если уход начался с 1 января 2025 года, то трудоспособный гражданин должен подать соответствующее заявление в клиентскую службу регионального Отделения СФР. Это нужно для его учета на индивидуальном лицевом счете. При этом если ухаживающий и получатель ухода проживают отдельно, нужно письменное подтверждение от получателя ухода или его законного представителя.

В подтверждении нужно написать, что за гражданином действительно ухаживают, а также указать период ухода. Если получить письменное подтверждение невозможно, его могут предоставить члены семьи. Фактические обстоятельства может подтвердить акт обследования, который проведет Отделение СФР по Алтайскому краю.

Алтайский край пенсии выплаты

Комментарии 8

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Гость

12:05:50 07-02-2025

До этого возраста меньше населения доживает!!! А что делать пенсионерам, которым в большей степени требуется средств на поддержание здоровья, для поддержания достойного уровня жизни! Но это НЕВЫГОДНО?!!!!!!!!!!!!!!!

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Гость

23:47:23 07-02-2025

Гость (12:05:50 07-02-2025) До этого возраста меньше населения доживает!!! А что делать ... да конечно. моему дяде 81, на велике на лыжах гоняет, прекрасно питается, живет на природе у реки. за всех не нужно сочинять!!

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Гость

15:22:52 07-02-2025

=Если получить письменное подтверждение невозможно, его могут предоставить члены семьи.= Если членам семьи похрену на ухаживающего (да и не только) , то ничего они не станут подтверждать. знаю, что говорю. есть такие пакостные.

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Гость

15:29:09 07-02-2025

"Если уход начался с 1 января 2025 года, то трудоспособный гражданин должен подать соответствующее заявление в клиентскую службу регионального Отделения СФР"
80 летний пенсионер, нуждающийся в уходе должен по всяким СФРам ходить?

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Гость

17:11:05 07-02-2025

Гость (15:29:09 07-02-2025) "Если уход начался с 1 января 2025 года, то трудоспособный г...
Государство считает что да, должен ходить по СФРам. Причём не один раз. Ещё и разобраться невозможно, как в СФР проводят индексацию пенсии. Вообще не получается с тем, что официально объясняют и тем, что начисляют в СФР.

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Гость

20:41:45 07-02-2025

Гость (15:29:09 07-02-2025) "Если уход начался с 1 января 2025 года, то трудоспособный г... тот, кто ухаживает: трудоспособный за нерудоспособным. последний пишет заявление, что за ним ухаживал такой-то. уже по факту(через год, например)

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гость

20:22:41 07-02-2025

Только раньше начисляли ещё 2 бала, сейчас их не начисляют.

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Гость

23:48:35 07-02-2025

очень много мошенничества с этими выплатами ОЧЕНЬ

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