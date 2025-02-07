В Алтайском крае назначили надбавки к пенсиям 80-летних граждан и инвалидов I группы
При этом лицам, которые ухаживают за ними, продолжают засчитывать трудовой стаж
07 февраля 2025, 12:00, ИА Амител
С 1 января 2025 года дополнительные выплаты перестали получать жители Алтайского края, которые ухаживают за инвалидами I группы или пенсионерами старше 80 лет. Теперь их автоматически прибавляют к пенсии вышеуказанных лиц. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда России по Алтайскому краю.
При этом трудоспособным гражданам все еще начисляют стаж за уход. За полный год он составляет 1,8 пенсионного коэффициента.
"Периоды ухода за инвалидом I группы или за лицом старше 80 лет трудоспособным гражданам, которым в 2024 году производились ежемесячные выплаты в связи с уходом за указанными лицами, будут установлены краевым Соцфондом и учтены на индивидуальных лицевых счетах трудоспособных граждан без необходимости обращения таких граждан в Социальный фонд", – рассказала управляющий Отделением СФР по Алтайскому краю Ольга Клиндухова.
Если уход начался с 1 января 2025 года, то трудоспособный гражданин должен подать соответствующее заявление в клиентскую службу регионального Отделения СФР. Это нужно для его учета на индивидуальном лицевом счете. При этом если ухаживающий и получатель ухода проживают отдельно, нужно письменное подтверждение от получателя ухода или его законного представителя.
В подтверждении нужно написать, что за гражданином действительно ухаживают, а также указать период ухода. Если получить письменное подтверждение невозможно, его могут предоставить члены семьи. Фактические обстоятельства может подтвердить акт обследования, который проведет Отделение СФР по Алтайскому краю.
12:05:50 07-02-2025
До этого возраста меньше населения доживает!!! А что делать пенсионерам, которым в большей степени требуется средств на поддержание здоровья, для поддержания достойного уровня жизни! Но это НЕВЫГОДНО?!!!!!!!!!!!!!!!
23:47:23 07-02-2025
Гость (12:05:50 07-02-2025) До этого возраста меньше населения доживает!!! А что делать ... да конечно. моему дяде 81, на велике на лыжах гоняет, прекрасно питается, живет на природе у реки. за всех не нужно сочинять!!
15:22:52 07-02-2025
=Если получить письменное подтверждение невозможно, его могут предоставить члены семьи.= Если членам семьи похрену на ухаживающего (да и не только) , то ничего они не станут подтверждать. знаю, что говорю. есть такие пакостные.
15:29:09 07-02-2025
"Если уход начался с 1 января 2025 года, то трудоспособный гражданин должен подать соответствующее заявление в клиентскую службу регионального Отделения СФР"
80 летний пенсионер, нуждающийся в уходе должен по всяким СФРам ходить?
17:11:05 07-02-2025
Гость (15:29:09 07-02-2025) "Если уход начался с 1 января 2025 года, то трудоспособный г...
Государство считает что да, должен ходить по СФРам. Причём не один раз. Ещё и разобраться невозможно, как в СФР проводят индексацию пенсии. Вообще не получается с тем, что официально объясняют и тем, что начисляют в СФР.
20:41:45 07-02-2025
Гость (15:29:09 07-02-2025) "Если уход начался с 1 января 2025 года, то трудоспособный г... тот, кто ухаживает: трудоспособный за нерудоспособным. последний пишет заявление, что за ним ухаживал такой-то. уже по факту(через год, например)
20:22:41 07-02-2025
Только раньше начисляли ещё 2 бала, сейчас их не начисляют.
23:48:35 07-02-2025
очень много мошенничества с этими выплатами ОЧЕНЬ