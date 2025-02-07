В Алтайском крае назначили надбавки к пенсиям 80-летних граждан и инвалидов I группы

При этом лицам, которые ухаживают за ними, продолжают засчитывать трудовой стаж

07 февраля 2025, 12:00, ИА Амител

Деньги / Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

С 1 января 2025 года дополнительные выплаты перестали получать жители Алтайского края, которые ухаживают за инвалидами I группы или пенсионерами старше 80 лет. Теперь их автоматически прибавляют к пенсии вышеуказанных лиц. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда России по Алтайскому краю.

При этом трудоспособным гражданам все еще начисляют стаж за уход. За полный год он составляет 1,8 пенсионного коэффициента.

"Периоды ухода за инвалидом I группы или за лицом старше 80 лет трудоспособным гражданам, которым в 2024 году производились ежемесячные выплаты в связи с уходом за указанными лицами, будут установлены краевым Соцфондом и учтены на индивидуальных лицевых счетах трудоспособных граждан без необходимости обращения таких граждан в Социальный фонд", – рассказала управляющий Отделением СФР по Алтайскому краю Ольга Клиндухова.

Если уход начался с 1 января 2025 года, то трудоспособный гражданин должен подать соответствующее заявление в клиентскую службу регионального Отделения СФР. Это нужно для его учета на индивидуальном лицевом счете. При этом если ухаживающий и получатель ухода проживают отдельно, нужно письменное подтверждение от получателя ухода или его законного представителя.

В подтверждении нужно написать, что за гражданином действительно ухаживают, а также указать период ухода. Если получить письменное подтверждение невозможно, его могут предоставить члены семьи. Фактические обстоятельства может подтвердить акт обследования, который проведет Отделение СФР по Алтайскому краю.