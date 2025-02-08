В Алтайском крае новорожденную девочку назвали Россией

Имя выбирал отец — бывший военный

08 февраля 2025, 13:30, ИА Амител

Отец девочки / Фото: t.me/OGrohotova_altjust

В селе Родино Алтайского края многодетная семья назвала свою новорожденную дочь Россией. Об этом в своем Telegram-канале рассказала начальник управления юстиции Алтайского края Оксана Грохотова.

Девочка появилась на свет 26 января. Так, Максим и Галина Паньковы стали родителями уже в седьмой раз.

"Имя для дочери выбрал отец, сам он бывший военный, вырос в семье военных, патриот своей страны", – сказано в публикации.

В кругу семьи девочку ласково называют Росей.

Отмечается, что Рося родилась в Год защитника Отечества – это делает выбор имени еще более символичным. В семье девочку с нетерпением ждали три старших брата и три сестры.

Накануне в отделе ЗАГС села семья получила самый документ дочери – свидетельство о рождении.