В Алтайском крае новорожденную девочку назвали Россией
Имя выбирал отец — бывший военный
08 февраля 2025, 13:30, ИА Амител
В селе Родино Алтайского края многодетная семья назвала свою новорожденную дочь Россией. Об этом в своем Telegram-канале рассказала начальник управления юстиции Алтайского края Оксана Грохотова.
Девочка появилась на свет 26 января. Так, Максим и Галина Паньковы стали родителями уже в седьмой раз.
"Имя для дочери выбрал отец, сам он бывший военный, вырос в семье военных, патриот своей страны", – сказано в публикации.
В кругу семьи девочку ласково называют Росей.
Отмечается, что Рося родилась в Год защитника Отечества – это делает выбор имени еще более символичным. В семье девочку с нетерпением ждали три старших брата и три сестры.
Накануне в отделе ЗАГС села семья получила самый документ дочери – свидетельство о рождении.
18:30:18 08-02-2025
ничего, сейчас несчастным ребятишкам разрешили имя менять и ДО 14 лет
19:09:24 08-02-2025
Гость (18:30:18 08-02-2025) ничего, сейчас несчастным ребятишкам разрешили имя менять ... А вы не думаете, что если она пойдет менять ТАКОЕ имя, ее посадят за оскорбление чего-нибудь или там недостаточность патриотизма? Как вариант - найдется кто-нибудь и напишет донос.
01:04:30 09-02-2025
Гость (19:09:24 08-02-2025) А вы не думаете, что если она пойдет менять ТАКОЕ имя, ее по... ну вы не настолько ...того, как тут пытаетесь убедить
20:17:15 08-02-2025
Гость (18:30:18 08-02-2025) ничего, сейчас несчастным ребятишкам разрешили имя менять ... такое имя сложно будет поменять. застыдят.
отца тоже можно понять - вся фантазия уже выдохлась на Седьмой
22:02:47 08-02-2025
Ну на седьмой уже пофиг, как назвать, можно и поугорать.
22:52:35 08-02-2025
Гость (22:02:47 08-02-2025) Ну на седьмой уже пофиг, как назвать, можно и поугорать.... Можно просто - Седьмая
22:51:32 08-02-2025
Она же, конечно в ДАРе родилась?
Это очень важно. Такой ребенок больше нигде не может родиться.
Потому что на выписке должны были быть замминистра Б., Рита Ф., и местный депутат, главврач
06:02:07 09-02-2025
Супруга для смоленского Алладина
09:53:27 09-02-2025
ЗАГС (22:51:32 08-02-2025) Она же, конечно в ДАРе родилась?Это очень важно. Такой р... Да ещё с большой квартирой машиной и деньгами чтоб до пенсии хватило малышке
13:44:29 09-02-2025
Хайпануть решил мужик. И может быть на какие- нибудь преференции рассчитывал...
Ну в СМИ уже засветился))
Родителей не выбирают, а имя ,родители- да. Зачем так с дочкой?))
17:31:04 09-02-2025
Разве всё это не походит на диагноз?
19:40:11 09-02-2025
По фото достаточно молод. И уже бывший военный. И уже успел 7 детей заделать. А когда служить то успевал? И когда успевал воспитанием их заниматься?
19:45:57 09-02-2025
Ещё пусть фамилию поменяют, будет Россия Алтайская.
20:08:06 09-02-2025
В этой ситуации жаль только детей... Мужика же ждет незавидная старость.