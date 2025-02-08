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В Алтайском крае новорожденную девочку назвали Россией

Имя выбирал отец — бывший военный

08 февраля 2025, 13:30, ИА Амител

Отец девочки / Фото: t.me/OGrohotova_altjust
Отец девочки / Фото: t.me/OGrohotova_altjust

В селе Родино Алтайского края многодетная семья назвала свою новорожденную дочь Россией. Об этом в своем Telegram-канале рассказала начальник управления юстиции Алтайского края Оксана Грохотова.

Девочка появилась на свет 26 января. Так, Максим и Галина Паньковы стали родителями уже в седьмой раз.

"Имя для дочери выбрал отец, сам он бывший военный, вырос в семье военных, патриот своей страны", – сказано в публикации.

В кругу семьи девочку ласково называют Росей.

Отмечается, что Рося родилась в Год защитника Отечества – это делает выбор имени еще более символичным. В семье девочку с нетерпением ждали три старших брата и три сестры.

Накануне в отделе ЗАГС села семья получила самый документ дочери – свидетельство о рождении.

Алтайский край дети

Комментарии 14

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Гость

18:30:18 08-02-2025

ничего, сейчас несчастным ребятишкам разрешили имя менять и ДО 14 лет

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Гость

19:09:24 08-02-2025

Гость (18:30:18 08-02-2025) ничего, сейчас несчастным ребятишкам разрешили имя менять ... А вы не думаете, что если она пойдет менять ТАКОЕ имя, ее посадят за оскорбление чего-нибудь или там недостаточность патриотизма? Как вариант - найдется кто-нибудь и напишет донос.

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Гость

01:04:30 09-02-2025

Гость (19:09:24 08-02-2025) А вы не думаете, что если она пойдет менять ТАКОЕ имя, ее по... ну вы не настолько ...того, как тут пытаетесь убедить

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Гость

20:17:15 08-02-2025

Гость (18:30:18 08-02-2025) ничего, сейчас несчастным ребятишкам разрешили имя менять ... такое имя сложно будет поменять. застыдят.

отца тоже можно понять - вся фантазия уже выдохлась на Седьмой

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Гость

22:02:47 08-02-2025

Ну на седьмой уже пофиг, как назвать, можно и поугорать.

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Гость

22:52:35 08-02-2025

Гость (22:02:47 08-02-2025) Ну на седьмой уже пофиг, как назвать, можно и поугорать.... Можно просто - Седьмая

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ЗАГС

22:51:32 08-02-2025

Она же, конечно в ДАРе родилась?
Это очень важно. Такой ребенок больше нигде не может родиться.
Потому что на выписке должны были быть замминистра Б., Рита Ф., и местный депутат, главврач

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Гость

06:02:07 09-02-2025

Супруга для смоленского Алладина

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Гость

09:53:27 09-02-2025

ЗАГС (22:51:32 08-02-2025) Она же, конечно в ДАРе родилась?Это очень важно. Такой р... Да ещё с большой квартирой машиной и деньгами чтоб до пенсии хватило малышке

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Гость

13:44:29 09-02-2025

Хайпануть решил мужик. И может быть на какие- нибудь преференции рассчитывал...
Ну в СМИ уже засветился))
Родителей не выбирают, а имя ,родители- да. Зачем так с дочкой?))

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александр

17:31:04 09-02-2025

Разве всё это не походит на диагноз?

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Гость

19:40:11 09-02-2025

По фото достаточно молод. И уже бывший военный. И уже успел 7 детей заделать. А когда служить то успевал? И когда успевал воспитанием их заниматься?

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Гость

19:45:57 09-02-2025

Ещё пусть фамилию поменяют, будет Россия Алтайская.

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Гость

20:08:06 09-02-2025

В этой ситуации жаль только детей... Мужика же ждет незавидная старость.

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