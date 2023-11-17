В Алтайском крае обновили семь отделений "Почты России"

Модернизация представляет собой ремонт фасадов, входных групп, замену окон, крыши, инженерных сетей

17 ноября 2023, 22:46, ИА Амител

Фото: amic.ru

"Почта России" отремонтировала семь своих отделений в селах Алтайского края. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно заявлению организации, обновление прошло в поселках Комсомольском, Зимино, Горновое, Леньки, Семеновка, Барановка и Устьянка.

Там отремонтировали фасады, входные группы, заменили окна, восстановили крыши и инженерные сети. В отделениях изменились и интерьеры – там появилась новая мебель и техника. Кроме того, появились "Уголки здоровья", где клиенты могут бесплатно проверить основные показатели здоровья.

В 2022 году "Почта России" модернизировала в Алтайском крае 35 отделений, а также построила два новых здания на основе быстровозводимых конструкций.