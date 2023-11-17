В Алтайском крае обновили семь отделений "Почты России"
Модернизация представляет собой ремонт фасадов, входных групп, замену окон, крыши, инженерных сетей
17 ноября 2023, 22:46, ИА Амител
"Почта России" отремонтировала семь своих отделений в селах Алтайского края. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Согласно заявлению организации, обновление прошло в поселках Комсомольском, Зимино, Горновое, Леньки, Семеновка, Барановка и Устьянка.
Там отремонтировали фасады, входные группы, заменили окна, восстановили крыши и инженерные сети. В отделениях изменились и интерьеры – там появилась новая мебель и техника. Кроме того, появились "Уголки здоровья", где клиенты могут бесплатно проверить основные показатели здоровья.
В 2022 году "Почта России" модернизировала в Алтайском крае 35 отделений, а также построила два новых здания на основе быстровозводимых конструкций.
23:18:56 17-11-2023
А остальные, надо полагать, теперь закроют!? Ой пардон! Оптимизируют или сдадут в аренду...!?
06:57:38 18-11-2023
Что бы штрафы гаишные присылать
08:10:56 18-11-2023
Гость (06:57:38 18-11-2023) Что бы штрафы гаишные присылать ... Для штрафов почта не требуется - на Госуслугах вполне надежно приходит.
10:30:27 18-11-2023
Гость (08:10:56 18-11-2023) Для штрафов почта не требуется - на Госуслугах вполне надежн... Там где почты восстанавливают, про интернет и не слыхали