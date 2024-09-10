От действий злоумышленников пострадал 121 человек

10 сентября 2024, 13:05, ИА Амител

Автосалон мошенников / Фото: МВД Алтайского края

В Барнауле завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении 20 участников преступного сообщества, обвиняемых в хищении денег при купле и продаже автомобилей в автосалонах города, сообщили в МВД Алтайского края.

"По данным следствия, клиентов вводили в заблуждение относительно стоимости продаваемого автомобиля, условий покупки и кредитования, длительное время под различными вымышленными предлогами удерживая их самих и внесенные в качестве предоплаты денежные средства, личные документы и переданные по программам "Трейд-ин" и "Утилизация" автомобили. На граждан оказывалось психологическое давление, их вынуждали подписывать договоры на заведомо невыгодных условиях", – рассказали в ведомстве.

Фото: МВД Алтайского края

Аферисты пытались заставить клиента купить машину по завышенной цене, навязывая ему допуслуги и оборудование, которое либо отсутствовало, либо уже входило в комплектацию. Также они предлагали невыгодные кредиты с несуществующей заниженной ставкой и обещали рефинансирование. При этом добиться подписи и рассеять внимание клиентов злоумышленники старались всеми способами: запутывали терминами, приглушали освещение, громко включали музыку, использовали мелкий шрифт в договорах и так далее.

Так, с января 2021 года по июнь 2022-го от их действий пострадал 121 человек, а ущерб составил около 50 млн рублей.

Организатором оказался предприниматель из Самарской области 1980 года рождения, который ранее имел опыт работы в подобной сфере. В Барнауле он открыл два автосалона, к деятельности которых привлек работников из нескольких регионов – менеджеров, юристов, кредитных специалистов и прочих.

"В частности, в Самаре была организована работа "кол-центра" и "отдела рекламы", противоправная деятельность которых также была пресечена алтайскими оперативниками и следователями", – отметили в МВД.

Из арендованных компанией помещений в общей сложности изъяли более 300 компьютеров, а также документы, электронные носители информации, машины и другие улики. Кроме того, арестовали имущество обвиняемых на сумму более 40 млн рублей. Уголовное дело направили в суд.