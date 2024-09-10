В Барнауле обвинили сеть автосалонов в мошенничестве на 50 млн рублей
От действий злоумышленников пострадал 121 человек
10 сентября 2024, 13:05, ИА Амител
В Барнауле завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении 20 участников преступного сообщества, обвиняемых в хищении денег при купле и продаже автомобилей в автосалонах города, сообщили в МВД Алтайского края.
"По данным следствия, клиентов вводили в заблуждение относительно стоимости продаваемого автомобиля, условий покупки и кредитования, длительное время под различными вымышленными предлогами удерживая их самих и внесенные в качестве предоплаты денежные средства, личные документы и переданные по программам "Трейд-ин" и "Утилизация" автомобили. На граждан оказывалось психологическое давление, их вынуждали подписывать договоры на заведомо невыгодных условиях", – рассказали в ведомстве.
Аферисты пытались заставить клиента купить машину по завышенной цене, навязывая ему допуслуги и оборудование, которое либо отсутствовало, либо уже входило в комплектацию. Также они предлагали невыгодные кредиты с несуществующей заниженной ставкой и обещали рефинансирование. При этом добиться подписи и рассеять внимание клиентов злоумышленники старались всеми способами: запутывали терминами, приглушали освещение, громко включали музыку, использовали мелкий шрифт в договорах и так далее.
Так, с января 2021 года по июнь 2022-го от их действий пострадал 121 человек, а ущерб составил около 50 млн рублей.
Организатором оказался предприниматель из Самарской области 1980 года рождения, который ранее имел опыт работы в подобной сфере. В Барнауле он открыл два автосалона, к деятельности которых привлек работников из нескольких регионов – менеджеров, юристов, кредитных специалистов и прочих.
"В частности, в Самаре была организована работа "кол-центра" и "отдела рекламы", противоправная деятельность которых также была пресечена алтайскими оперативниками и следователями", – отметили в МВД.
Из арендованных компанией помещений в общей сложности изъяли более 300 компьютеров, а также документы, электронные носители информации, машины и другие улики. Кроме того, арестовали имущество обвиняемых на сумму более 40 млн рублей. Уголовное дело направили в суд.
13:07:27 10-09-2024
Как это при Капитализме может быть мошенничество!? Рынок! А на рынке два дурака: один продаёт, другой покупает...
13:22:59 10-09-2024
Это про Кристалл моторс?
13:27:07 10-09-2024
А что за салон(ы) то .... ?!
01:26:05 11-09-2024
опять какие то тайны (13:27:07 10-09-2024) А что за салон(ы) то .... ?!... ЛЮБОЙ автосалон
13:29:32 10-09-2024
Аферюги получили по заслугам. Правоохранители - молодцы!
14:33:28 10-09-2024
Слишком много желающих купить новое авто, по каким то хитрым схемам, вот жулики и ловят рыбку в мутной воде.
14:41:41 10-09-2024
Это бывший Союз на новом мосту, рядом с гаи ?
15:27:39 10-09-2024
Назывались они Автоцентр Барнаул.
Люди жаловались, проверки проводились. Здесь даже писали про несколько случаев, с комментариями компетентных органов. Ни каких претензий ни у кого не возникало. А теперь уголовное дело.
По хорошему фигурантами должны стать и те , кто ранее не усматривал нарушения законодательства в деятельности компании
15:29:59 10-09-2024
"некий человек в неком автосалоне по некому адресу проводил мошеничество" - отличная новость, ничего не понятно, ни какой конкретики.
17:21:44 10-09-2024
Гость (15:29:59 10-09-2024) "некий человек в неком автосалоне по некому адресу проводил ... В затонской бане только такие новости и пишутся