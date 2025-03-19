В Алтайском крае ограничат движение транспорта 19 и 21 марта
Водителей просят отнестись к затрудненной дорожной обстановке с пониманием
19 марта 2025, 09:52, ИА Амител
Воинская колонна / Фото: function.mil.ru
Несколько участков дорог перекроют в Алтайском крае из-за движения воинских колонн. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.
Проезд для гражданского транспорта будет закрыт 19 марта с 02:10 до 03:10 по маршруту Полковниково – Р-256 "Чуйский тракт" – Контошино.
21 марта движение перекроют следующим образом:
- с 01:00 до 01:30 и с 15:00 до 16:40 по маршруту Р-256 "Чуйский тракт" в районе села Озерки;
- с 01:00 до 02:00 по маршруту Р-256 "Чуйский тракт" в районе села Контошино;
- с 15:00 до 17:15 по маршруту Контошино – Р-256 "Чуйский тракт" – Полковниково.
В ведомстве призывают водителей отнестись к затрудненной дорожной обстановке с пониманием.
Маршрут и время сопровождения могут быть изменены.
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