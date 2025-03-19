В Алтайском крае ограничат движение транспорта 19 и 21 марта

Водителей просят отнестись к затрудненной дорожной обстановке с пониманием

19 марта 2025, 09:52, ИА Амител

Воинская колонна / Фото: function.mil.ru

Несколько участков дорог перекроют в Алтайском крае из-за движения воинских колонн. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Проезд для гражданского транспорта будет закрыт 19 марта с 02:10 до 03:10 по маршруту Полковниково – Р-256 "Чуйский тракт" – Контошино.

21 марта движение перекроют следующим образом:

с 01:00 до 01:30 и с 15:00 до 16:40 по маршруту Р-256 "Чуйский тракт" в районе села Озерки;

с 01:00 до 02:00 по маршруту Р-256 "Чуйский тракт" в районе села Контошино;

с 15:00 до 17:15 по маршруту Контошино – Р-256 "Чуйский тракт" – Полковниково.

В ведомстве призывают водителей отнестись к затрудненной дорожной обстановке с пониманием.

Маршрут и время сопровождения могут быть изменены.