В Алтайском крае ограничат проезд по Чуйскому тракту из-за военных

Водителей просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке

03 августа 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае 3 августа ограничат движение гражданского транспорта на участке Чуйского тракта в районе села Озерки.

Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, ограничение продлится с 19:25 до 20:20 в связи с проездом военных колонн.

Водителей просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке. Также в ведомстве подчеркнули, что маршрут и время сопровождения могут быть изменены.