В Алтайском крае ограничат проезд по Чуйскому тракту из-за военных
Водителей просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке
03 августа 2023, 11:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае 3 августа ограничат движение гражданского транспорта на участке Чуйского тракта в районе села Озерки.
Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, ограничение продлится с 19:25 до 20:20 в связи с проездом военных колонн.
Водителей просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке. Также в ведомстве подчеркнули, что маршрут и время сопровождения могут быть изменены.
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