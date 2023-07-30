В Алтайском крае ограничат проезд по двум дорогам из-за военных
Водителей просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке
30 июля 2023, 08:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае 31 июля ограничат движение транспорта на двух дорогах в связи с движением военных колонн.
Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, речь идет о следующих участках:
- с 04:45 до 08:30 – на автодороге н.п. Косиха – Чуйский тракт – ЗАТО Сибирский;
- с 20:05 до 21:45 – на Чуйском тракте в районе села Озерки.
Водителей просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке. Также в ведомстве подчеркнули, что маршрут и время сопровождения могут быть изменены.
08:19:17 30-07-2023
Второй год с пониманием относимся ...