В Алтайском крае ограничат проезд по двум дорогам из-за военных

Водителей просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке

30 июля 2023, 08:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае 31 июля ограничат движение транспорта на двух дорогах в связи с движением военных колонн.

Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, речь идет о следующих участках:

с 04:45 до 08:30 – на автодороге н.п. Косиха – Чуйский тракт – ЗАТО Сибирский;

– на автодороге н.п. Косиха – Чуйский тракт – ЗАТО Сибирский; с 20:05 до 21:45 – на Чуйском тракте в районе села Озерки.

Водителей просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке. Также в ведомстве подчеркнули, что маршрут и время сопровождения могут быть изменены.