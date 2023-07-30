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В Алтайском крае ограничат проезд по двум дорогам из-за военных

Водителей просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке

30 июля 2023, 08:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Алтайском крае 31 июля ограничат движение транспорта на двух дорогах в связи с движением военных колонн.

Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, речь идет о следующих участках:

  • с 04:45 до 08:30 – на автодороге н.п. Косиха – Чуйский тракт – ЗАТО Сибирский;
  • с 20:05 до 21:45 – на Чуйском тракте в районе села Озерки.

Водителей просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке. Также в ведомстве подчеркнули, что маршрут и время сопровождения могут быть изменены.

Алтайский край дорожное движение

Комментарии 1

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Гость

08:19:17 30-07-2023

Второй год с пониманием относимся ...

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