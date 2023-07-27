В Алтайском крае ограничили проезд по двум дорогам из-за военных

Водителей просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке

27 июля 2023, 14:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае 27 июля ограничили движение транспорта на двух дорогах в связи с движением военных колонн.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, речь идет о следующих участках:

с 13:45 до 14:45 – на автодороге ст. Озерки – Чуйский тракт – н.п. Восточный;

с 14:00 до 16:40 – на автодороге н.п. Украинский – Чуйский тракт – подъезд к н.п. Косиха.

Водителей просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке. Также в ведомстве подчеркнули, что маршрут и время сопровождения могут быть изменены.