В Алтайском крае ограничили проезд по двум дорогам из-за военных
Водителей просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке
27 июля 2023, 14:15, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае 27 июля ограничили движение транспорта на двух дорогах в связи с движением военных колонн.
Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, речь идет о следующих участках:
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с 13:45 до 14:45 – на автодороге ст. Озерки – Чуйский тракт – н.п. Восточный;
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с 14:00 до 16:40 – на автодороге н.п. Украинский – Чуйский тракт – подъезд к н.п. Косиха.
Водителей просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке. Также в ведомстве подчеркнули, что маршрут и время сопровождения могут быть изменены.
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