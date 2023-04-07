В Алтайском крае оштрафовали пенсионерку, которая из жалости продала бутылку самогона

Женщина решила помочь сельчанке, которая решила подправить самочувствие выпивкой

07 апреля 2023, 14:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Романовском районе Алтайского края осудили местную пенсионерку, которая из жалости продала другой сельчанке бутылку самогона. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Алтайского края.

Известно, что жительница села выпросила у пенсионерки алкоголь, жалуясь на плохое самочувствие. У женщины имелось немного самогона, который она приготовила ранее для расчёта за работу с наёмными рабочими. Пожалев сельчанку, пожилая женщина налила ей самогон в бутылку, получив 200 рублей за это.

В ходе суда пенсионерка полностью признала вину и раскаялась. Суд счёл её виновной и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей.