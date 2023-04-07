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В Алтайском крае оштрафовали пенсионерку, которая из жалости продала бутылку самогона

Женщина решила помочь сельчанке, которая решила подправить самочувствие выпивкой

07 апреля 2023, 14:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Романовском районе Алтайского края осудили местную пенсионерку, которая из жалости продала другой сельчанке бутылку самогона. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Алтайского края. 

Известно, что жительница села выпросила у пенсионерки алкоголь, жалуясь на плохое самочувствие. У женщины имелось немного самогона, который она приготовила ранее для расчёта за работу с наёмными рабочими. Пожалев сельчанку, пожилая женщина налила ей самогон в бутылку, получив 200 рублей за это.

В ходе суда пенсионерка полностью признала вину и раскаялась. Суд счёл её виновной и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей. 

Алтайский край Происшествия

Комментарии 6

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Элен без ребят

14:53:07 07-04-2023

а разве с наемными рабочими до сих пор самогоном рассчитываются как в 70е? срочно ищу бригаду отделочников! )))

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X

14:56:58 07-04-2023

И кто ж ее сдал?

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Гость

14:57:51 07-04-2023

Из этого рассказа сталр ясно что от оперов и следаков и прокурора с судьёй и остальных участников расправы над бабусей, на новых территориях пользы было бы больше

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Наталья

15:00:34 07-04-2023

Ну,заметили.Пусть в любое село заедут и спросят где самогоном торгуют,в каждом селе по несколько точек самоготорговли.

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Гость

15:23:03 07-04-2023

У нас одна марамойка годами торговала самогоном, все мусора знали и ничего. Сдохла она в прошлом годе.

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гость

16:55:44 07-04-2023

ну,а кого еще можно оштрафовать,только бабушку пенсионерку,других же трогать нельзя,можно и огрести

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