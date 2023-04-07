В Алтайском крае оштрафовали пенсионерку, которая из жалости продала бутылку самогона
Женщина решила помочь сельчанке, которая решила подправить самочувствие выпивкой
07 апреля 2023, 14:40, ИА Амител
В Романовском районе Алтайского края осудили местную пенсионерку, которая из жалости продала другой сельчанке бутылку самогона. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Алтайского края.
Известно, что жительница села выпросила у пенсионерки алкоголь, жалуясь на плохое самочувствие. У женщины имелось немного самогона, который она приготовила ранее для расчёта за работу с наёмными рабочими. Пожалев сельчанку, пожилая женщина налила ей самогон в бутылку, получив 200 рублей за это.
В ходе суда пенсионерка полностью признала вину и раскаялась. Суд счёл её виновной и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей.
14:53:07 07-04-2023
а разве с наемными рабочими до сих пор самогоном рассчитываются как в 70е? срочно ищу бригаду отделочников! )))
14:56:58 07-04-2023
И кто ж ее сдал?
14:57:51 07-04-2023
Из этого рассказа сталр ясно что от оперов и следаков и прокурора с судьёй и остальных участников расправы над бабусей, на новых территориях пользы было бы больше
15:00:34 07-04-2023
Ну,заметили.Пусть в любое село заедут и спросят где самогоном торгуют,в каждом селе по несколько точек самоготорговли.
15:23:03 07-04-2023
У нас одна марамойка годами торговала самогоном, все мусора знали и ничего. Сдохла она в прошлом годе.
16:55:44 07-04-2023
ну,а кого еще можно оштрафовать,только бабушку пенсионерку,других же трогать нельзя,можно и огрести