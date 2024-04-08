В Алтайском крае остаются подтопленными 142 дома и 453 участка
Борются с паводком 1175 человек, задействована 561 единица техники
08 апреля 2024, 11:45, ИА Амител
В Алтайском крае на утро 8 апреля подтоплены 142 жилых дома и 453 приусадебных участка, сообщили в МЧС региона.
На контроле остается ситуация в Волчихинском, Хабарском, Тюменцевском, Немецком и некоторых других районах. За ситуацией следят в том числе с помощью беспилотников. Всего в связи с паводком и таянием снега в работах задействовано 1175 человек и 561 единица техники. Как отмечают в ведомстве, особое внимание спасатели уделяют оказанию адресной помощи гражданам, контролю за обстановкой и мероприятиям по отводу воды.
На сегодня в крае развернуто два пункта временного размещения, в них находятся 20 человек.
11:51:22 08-04-2024
На фото, щеголи в туфельках. Ни что не напоминает, что стихия преподнесла очередное из десяти, кару "фараона".