В Алтайском крае остаются подтопленными 142 дома и 453 участка

Борются с паводком 1175 человек, задействована 561 единица техники

08 апреля 2024, 11:45, ИА Амител

Алтайские сотрудники МСЧ / Фото: МЧС Алтайского края

В Алтайском крае на утро 8 апреля подтоплены 142 жилых дома и 453 приусадебных участка, сообщили в МЧС региона.

На контроле остается ситуация в Волчихинском, Хабарском, Тюменцевском, Немецком и некоторых других районах. За ситуацией следят в том числе с помощью беспилотников. Всего в связи с паводком и таянием снега в работах задействовано 1175 человек и 561 единица техники. Как отмечают в ведомстве, особое внимание спасатели уделяют оказанию адресной помощи гражданам, контролю за обстановкой и мероприятиям по отводу воды.

На сегодня в крае развернуто два пункта временного размещения, в них находятся 20 человек.