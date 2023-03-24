В Алтайском крае осудили маньяка за убийство и изнасилование девушки в 1990 году

7 сентября 1990 года в городе Барнауле было обнаружено тело 17-летней девушки с признаками насильственной смерти. Спустя 32 года кропотливой работы следствие выяснило имя преступника

24 марта 2023, 19:01, ИА Амител

Фото: пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю

Суд в Барнауле вынес приговор 60-летнему Кегашбеку Орунбаеву по делу об умышленном убийстве с изнасилованием, которое произошло в 1990 году. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, 32 года жестокое преступление оставалось нераскрытым ввиду отсутствия каких-либо следов, а следователи неоднократно возвращались к делу.

7 сентября 1990 года в городе Барнауле было обнаружено тело 17-летней девушки с признаками насильственной смерти. Благодаря долгим годам работы следователям удалось найти подозреваемого. Им оказался Кегашбек Орунбаев, ранее осуждённый к пожизненному лишению свободы за целый ряд убийств и изнасилований, совершённых на территории Республики Бурятия и Алтайского края.

В ходе расследования уголовного дела по факту жестокого убийства в 1991 году пожилой женщины в Новоалтайске следователям и следователям-криминалистам совместно с оперативными сотрудниками полиции удалось получить информацию о возможной причастности Орунбаева к убийству 17-летней девушки. Полученная информация подтвердилась, и в октябре 2022 года производство по уголовному делу было возобновлено.

"Установлено, что ночью с 6 на 7 сентября 1990 года Орунбаев ходил по улицам Октябрьского района города Барнаула, подыскивая лиц женского пола для удовлетворения своих сексуальных потребностей. Увидев идущую по безлюдной улице ранее незнакомую девушку, он проследовал за ней. Понимая, что потерпевшая может оказать ему сопротивление и отказаться от близости, злоумышленник вооружился камнем. Орунбаев догнал девушку и нанёс ей удар в область головы. Не желая быть застигнутым на месте преступления, он оттащил её в сторону. Потерпевшая очнулась и начала кричать, однако злоумышленник с целью подавления сопротивления нанёс камнем и руками множественные удары в область жизненно важных органов, после чего изнасиловал жертву. От полученных телесных повреждений 17-летняя девушка скончалась на месте происшествия", – постановил суд.

С Орунбаевым проведена проверка показаний на месте, где он подробно описал способ совершения убийства и сексуального насилия, проведены дополнительные судебные экспертизы. Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал его виновным и назначил наказание в виде девяти лет шести месяцев лишения свободы.