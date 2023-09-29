В Алтайском крае осудят банду мошенников, которые воровали деньги страховщиков

Преступники подделывали документы о наступлении страховых случаев из-за травмы и получали выплаты. Ущерб от их действий превысил 12 млн рублей

29 сентября 2023, 18:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае перед судом предстали члены организованной группы по обвинению в мошенничестве в сфере страхования. Как сообщает пресс-служба СУ СК по региону, преступная группа из 18 человек действовала с 2016 по 2022 год на территории Алтайского и Красноярского краев и Новосибирской и Кемеровской областей.

Члены группировки под руководством барнаульца с участием врача-нейрохирурга одного из медицинских учреждений похищали денежные средства страховщиков, предоставляя фиктивные документы, свидетельствующие о якобы наступлении у 16 участников преступной группы страховых случаев. В справках указывалось о получении бытовых черепно-мозговых травм, которые они в действительности не получали.

"Так, соучастники заключали договоры со страховыми компаниями, а затем, имея договоренность с сотрудником медицинского учреждения, госпитализировались с фиктивными диагнозами, подпадающими под страховые случаи. После выписки с подложными документами обвиняемые обращались в страховые организации и получали положенные им выплаты", – заявили следователи.

В результате фигуранты похитили денежные средства 13 страховых компаний на общую сумму более 12 млн рублей.

Следователи проделали значительную работу по сбору и закреплению доказательств. Уголовное дело достигло размера 54 томов. Для обеспечения приговора на имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 9 миллионов рублей.

Следователи собрали достаточные доказательства и передали уголовное дело по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ ("Мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой и в особо крупном размере") в суд.