В Алтайском крае осудят бизнесменов, которые дали взятки за незаконную рубку леса

Мужчины заплатили специалисту Ключевского лесничества 68,5 и 50,5 тысячи рублей

16 февраля 2023, 22:52, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае передали в суд уголовные дела в отношении двух индивидуальных предпринимателей, которые дали взятку специалисту Ключевского лесничества. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по региону, их обвиняют по ч. 3 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки должностному лицу в значительном размере").

В ходе предварительного следствия установлено, что предприниматели занимались реализацией древесины и имели интерес в беспрепятственной незаконной рубке сухостойных деревьев.

"В сентябре 2019 года они находились на территории Ключевского лесничества, где были застигнуты сотрудником лесничества на месте совершения административного правонарушения при незаконной рубке лесных насаждений. Не желая быть привлечёнными к ответственности, а также за общее покровительство в период с сентября 2019 года по 2021 год мужчины частями перечислили специалисту Ключевского лесничества управления лесами на его банковский счёт в качестве взятки денежные средства на общую сумму 68 500 и 50 500 рублей соответственно", – заявили в Следкоме.

Взяткодателя уже привлекли к уголовной ответственности. В отношении мужчин собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовные дела с утверждёнными прокурором Михайловского района обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу.