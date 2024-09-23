В Алтайском крае осудят семерых человек за организацию и проведение азартных игр

Доход злоумышленников оценили минимум в 19 млн рублей

23 сентября 2024, 17:30, ИА Амител

Кадр из видео: СУ СКР по Алтайскому краю

В Алтайском крае перед судом предстали семь человек, обвиняемые в незаконной организации и проведении азартных игр в Барнауле и Новоалтайске, сообщили в СК региона.

По данным следствия, свою незаконную деятельность организованная группа осуществляла с 2021 по 2023 год.

"Под видом легальной букмекерской деятельности в виде ставок на спорт организатор группы создал в трех нежилых помещениях заведения по проведению азартных игр, а его участники, в том числе ранее имевшие опыт в организации и проведении азартных игр, выполняли функции по обеспечению эффективной работы", – рассказали в ведомстве.

Сумма дохода в результате преступной деятельности составила как минимум 19 млн рублей. Уголовные дела в отношении злоумышленников передали в суд.