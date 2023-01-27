В Алтайском крае отдали под суд мужчину, который ударил полицейского ножом в грудь

Правоохранители приехали по заявлению соседки сельчанина. Подозреваемый отказался подчиниться, ранил участкового и сбежал

27 января 2023, 21:49, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Кулунды, которого обвиняют в нападении на полицейского. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, инцидент произошёл вечером 16 июня, когда жительница села обратилась в дежурную часть с заявлением о том, что пьяный сосед выбил ей окно.

На вызов приехал наряд полиции, который пришёл в дом к мужчине. Участковый предложил проследовать за ним в автомобиль и проехать в отдел для разбирательств, однако сельчанин отказался, взял нож и порезал полицейскому грудную клетку. После этого злоумышленник сбежал, а участкового в тяжёлом состоянии увезли в больницу.

Ночью 17 июня мужчину задержали. Как выяснилось, он неоднократно привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказания в местах лишения свободы. Уголовное дело теперь рассмотрят в суде.