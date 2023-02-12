В Алтайском крае открыли бесплатную линию психологической помощи для женщин

Такой звонок полностью бесплатен и анонимен, психологи также выслушают и проконсультируют детей и подростков по вопросам о тяжёлом эмоциональном состоянии

12 февраля 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Алтайский краевой кризисный центр для женщин открыл бесплатную горячую линию для женщин, которым нужна психологическая поддержка. Об этом сообщает Минсоцзащиты региона.

Обратиться туда можно по телефону 8-800-201-47-17 по будням с 09:00 до 17:30. Такой звонок полностью бесплатен и анонимен. Психологи смогут проконсультировать женщин, подростков и детей по любым вопросам, связанным с тяжёлым эмоциональным состоянием, трудностями выбора, личными отношениями. Кроме того, они могут оказывать психологическую поддержку и помощь в трудных жизненных ситуациях, касающихся любых форм насилия.

Если требуется, специалист может просто выслушать или поддержать разговор. При полной анонимности и конфиденциальности можно узнать, как строится беседа с психологом, какие вопросы могут задать и решить, нужен ли психолог в решении проблемы.