В Алтайском крае открыли отделение для пациентов с зачатками шизорасстройств

Отделение предназначено для людей, у которых дебютировали приступы болезней шизофренического спектра

10 ноября 2023, 22:03, ИА Амител

Фото: пресс-служба Минздрава Алтайского края

В Алтайской краевой психиатрической больнице им. Эрдмана открыли отделение первого психотического эпизода. Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, оно находится в стационарном подразделении больницы на улице Суворова в Барнауле.

В ведомстве подчеркнули, что отделение предназначено для людей, у которых дебютировали приступы болезней шизофренического спектра. Кроме того, в отделении принимают пациентов, больных психическими расстройствами первые пять лет и у кого есть высокий потенциал на реабилитацию.

Всего в отделении могут разместиться 40 человек. Продолжительность лечения составляет около месяца. Средний возраст – от 16 до 40 лет. Заведующая отделением врач-психиатр Лариса Хвощий отметила, что к медикаментозному лечению медики будут подключать методики психологии, психотерапии, а также социальной работы.

"У нас практически сразу начинается медико-психологическая реабилитация пациента, чтобы не допустить развития болезни и вернуть человека в социум", – отметила она.

Заболевания шизофренического спектра редко зависят от внешних факторов и могут проявиться внезапно. Первые симптомы включают в себя нарушение критики поведения, галлюцинации, бред и аффекты поведения.