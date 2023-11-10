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В Алтайском крае открыли отделение для пациентов с зачатками шизорасстройств

Отделение предназначено для людей, у которых дебютировали приступы болезней шизофренического спектра

10 ноября 2023, 22:03, ИА Амител

Фото: пресс-служба Минздрава Алтайского края
Фото: пресс-служба Минздрава Алтайского края

В Алтайской краевой психиатрической больнице им. Эрдмана открыли отделение первого психотического эпизода. Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, оно находится в стационарном подразделении больницы на улице Суворова в Барнауле.

В ведомстве подчеркнули, что отделение предназначено для людей, у которых дебютировали приступы болезней шизофренического спектра. Кроме того, в отделении принимают пациентов, больных психическими расстройствами первые пять лет и у кого есть высокий потенциал на реабилитацию.

Всего в отделении могут разместиться 40 человек. Продолжительность лечения составляет около месяца. Средний возраст – от 16 до 40 лет. Заведующая отделением врач-психиатр Лариса Хвощий отметила, что к медикаментозному лечению медики будут подключать методики психологии, психотерапии, а также социальной работы.

"У нас практически сразу начинается медико-психологическая реабилитация пациента, чтобы не допустить развития болезни и вернуть человека в социум", – отметила она.

Заболевания шизофренического спектра редко зависят от внешних факторов и могут проявиться внезапно. Первые симптомы включают в себя нарушение критики поведения, галлюцинации, бред и аффекты поведения.

Алтайский край Здоровье

Комментарии 11

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Юс

22:13:47 10-11-2023

Такое надо открывать напротив госдумы

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Гость

20:15:57 11-11-2023

Юс (22:13:47 10-11-2023) Такое надо открывать напротив госдумы... Почему напротив, а не вн...и?

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Гость

22:16:47 10-11-2023

Хоть какие то хорошие новости. Записываем контакты!!!

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Гость

22:40:37 10-11-2023

Слышал информацию, что такие заболевания могут случиться от переизбытка кальция в организме, то есть извёстки растворённой в воде которую мы пьём. У Ленина, при вскрытии, скальпелем стучали по сосудам и они сыпались. Информация не проверена. Есть и другие примеры. Можно ещё батюшек подключать на проверку бесноватости. Это уже "высший пилотаж".

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Гость

10:56:12 11-11-2023

Гость (22:40:37 10-11-2023) Слышал информацию, что такие заболевания могут случиться от ... Первый пациент уже есть

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Гость

14:55:18 11-11-2023

Гость (10:56:12 11-11-2023) Первый пациент уже есть ... этот уже не сюда. Этого уже принудительно госпитализировать в реактивное отделение

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Гость

23:35:49 10-11-2023

Хорошо что у нас Барнауле есть такие клиника.

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Гость

01:08:46 11-11-2023

Гость (23:35:49 10-11-2023) Хорошо что у нас Барнауле есть такие клиника.... Только вот мест там маловато.

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03:35:36 11-11-2023

Новое это хорошо забытое старое

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Юля

12:55:50 11-11-2023

Вот и правильно! Для таких людей обязательно нужна реабилитация после выписки первого случая! Реально они как дети, только в образе взрослого человека! Из-за этого их трудно понять и принять.

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Олег

13:34:28 11-11-2023

Ура!

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