В Алтайском крае открыли отделение для пациентов с зачатками шизорасстройств
Отделение предназначено для людей, у которых дебютировали приступы болезней шизофренического спектра
10 ноября 2023, 22:03, ИА Амител
В Алтайской краевой психиатрической больнице им. Эрдмана открыли отделение первого психотического эпизода. Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, оно находится в стационарном подразделении больницы на улице Суворова в Барнауле.
В ведомстве подчеркнули, что отделение предназначено для людей, у которых дебютировали приступы болезней шизофренического спектра. Кроме того, в отделении принимают пациентов, больных психическими расстройствами первые пять лет и у кого есть высокий потенциал на реабилитацию.
Всего в отделении могут разместиться 40 человек. Продолжительность лечения составляет около месяца. Средний возраст – от 16 до 40 лет. Заведующая отделением врач-психиатр Лариса Хвощий отметила, что к медикаментозному лечению медики будут подключать методики психологии, психотерапии, а также социальной работы.
"У нас практически сразу начинается медико-психологическая реабилитация пациента, чтобы не допустить развития болезни и вернуть человека в социум", – отметила она.
Заболевания шизофренического спектра редко зависят от внешних факторов и могут проявиться внезапно. Первые симптомы включают в себя нарушение критики поведения, галлюцинации, бред и аффекты поведения.
22:13:47 10-11-2023
Такое надо открывать напротив госдумы
20:15:57 11-11-2023
Юс (22:13:47 10-11-2023) Такое надо открывать напротив госдумы... Почему напротив, а не вн...и?
22:16:47 10-11-2023
Хоть какие то хорошие новости. Записываем контакты!!!
22:40:37 10-11-2023
Слышал информацию, что такие заболевания могут случиться от переизбытка кальция в организме, то есть извёстки растворённой в воде которую мы пьём. У Ленина, при вскрытии, скальпелем стучали по сосудам и они сыпались. Информация не проверена. Есть и другие примеры. Можно ещё батюшек подключать на проверку бесноватости. Это уже "высший пилотаж".
10:56:12 11-11-2023
Гость (22:40:37 10-11-2023) Слышал информацию, что такие заболевания могут случиться от ... Первый пациент уже есть
14:55:18 11-11-2023
Гость (10:56:12 11-11-2023) Первый пациент уже есть ... этот уже не сюда. Этого уже принудительно госпитализировать в реактивное отделение
23:35:49 10-11-2023
Хорошо что у нас Барнауле есть такие клиника.
01:08:46 11-11-2023
Гость (23:35:49 10-11-2023) Хорошо что у нас Барнауле есть такие клиника.... Только вот мест там маловато.
03:35:36 11-11-2023
Новое это хорошо забытое старое
12:55:50 11-11-2023
Вот и правильно! Для таких людей обязательно нужна реабилитация после выписки первого случая! Реально они как дети, только в образе взрослого человека! Из-за этого их трудно понять и принять.
13:34:28 11-11-2023
Ура!