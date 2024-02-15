В Алтайском крае открыли проезд по всем трассам после метели

Тем временем местами по региону по-прежнему сохраняется непогода, предупреждают в Минтрансе

15 февраля 2024, 13:30, ИА Амител

Фото: Министерство транспорта Алтайского края

В Алтайском крае восстановили движение по всем дорогам, проезд по которым был закрыт из-за метели.

Как сообщили в региональном Минтрансе, в общей сложности был закрыт проезд на 21 региональном участке, а также по федеральным трассам.

Дорожники тем временем в усиленном режиме боролись со снегом: за сутки было задействовано более 415 единиц техники и израсходовано 630 тонн противогололедных материалов. "Сейчас на дорогах задействовано порядка 400 единиц техники", – отметили в пресс-службе.

Тем временем местами по краю по-прежнему сохраняется непогода. Водителей просят быть аккуратными и соблюдать ПДД.