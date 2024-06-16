В Алтайском крае отмечается спад активности клещей
За неделю от них пострадало 543 человека
16 июня 2024, 07:30, ИА Амител
Клещ / Источник фото: unsplash.com
В Алтайском крае наблюдается спад активности клещей, однако при выездах на природу следует носить защитную одежду, регулярно проводить осмотры и применять репелленты, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
По данным ведомства, за прошедшую неделю от присасывания этих членистоногих в крае пострадало 543 человека.
Всего с начала сезона клещей (с 28 марта) в поликлиники с жалобами на их укусы обратились 5294 жителя, в том числе 1411 детей до 14 лет.
"Подтверждены четыре случая заболевания клещевым энцефалитом и четыре случая – иксодовым клещевым боррелиозом у взрослых", – подчеркнули в ведомстве.
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