В Алтайском крае отменили курортный сбор, но скоро появится новый туристический налог
И если сейчас туристы платили только в Белокурихе, то скоро будут во всех туристических местах региона и страны
02 октября 2024, 13:10, Александра Черданцева
В России заканчивается эксперимент с курортным сбором. Со следующего года его отменят, в том числе и в Белокурихе. Однако после этого появится повсеместный туристический налог. Зачем это нужно, обсудили на сессии регионального Заксобрания 2 октября.
Депутаты АКЗС официально отменили курортный сбор в Белокурихе с 1 января 2025 года. Сделали они это не по своему желанию, а потому, что эксперимент завершен по всей стране. На Алтае он был только в одном городе-курорте и действовал с мая 2018 года. Сначала с туристов брали по 30 рублей в сутки, потом – по 50 рублей.
По данным начальника краевого управления по туризму Евгения Казанцева, всего в регионе собрали более 260 млн рублей. Средства шли на развитие туристической инфраструктуры.
"Эксперимент показал свою эффективность. В результате было принято решение о введении туристического налога на территории всей страны. Соответствующие изменения внесены в Налоговый кодекс РФ. Туристический налог начнут взимать с 1 января 2025 года", – прокомментировал председатель комитета АКЗС по бюджету, налогам, экономической политике и имущественным отношениям Александр Локтев.
Его размер будут устанавливать в каждом городе или районе индивидуально. Но по федеральному закону он не может быть менее 100 рублей в сутки. Собранные средства будут идти в местные бюджеты.
13:54:58 02-10-2024
Вот "спасибо"!
20:53:23 02-10-2024
— С тех пор, как Мы ввели налог на воздух, вы стали меньше дышать! Это возмутительно!
Следующими будут введены налоги на осадки:
за простой дождь - 100 лир,
за проливной дождь - 200 лир,
за дождь с громом и молнией - 300 лир.
— Молчаааать!!!!
(Джанни Родари. Приключения Чиполлино
08:54:11 03-10-2024
А потом искреннее удивление - почему неблагодарные россияне после такой заботы едут за бугор отдыхать массово!
11:40:48 03-10-2024
Если семья из 4-х человек на неделю поедет на "курорт" это будет 2800 р. Не плохо. Даже если это будет отдых в палатке.
08:50:03 04-10-2024
Просто возмутительно, а почему сразу не 500р с человека? Зачем мелочиться? Дороги на курорты отвратительные!!! По этому и едут за границу.
12:33:39 04-10-2024
Выиграют регион которые не введут это сбор