В Алтайском крае отменили курортный сбор, но скоро появится новый туристический налог

И если сейчас туристы платили только в Белокурихе, то скоро будут во всех туристических местах региона и страны

02 октября 2024, 13:10, Александра Черданцева

Турист. Горы. Путешествия / Фото: Freepik

В России заканчивается эксперимент с курортным сбором. Со следующего года его отменят, в том числе и в Белокурихе. Однако после этого появится повсеместный туристический налог. Зачем это нужно, обсудили на сессии регионального Заксобрания 2 октября.

Депутаты АКЗС официально отменили курортный сбор в Белокурихе с 1 января 2025 года. Сделали они это не по своему желанию, а потому, что эксперимент завершен по всей стране. На Алтае он был только в одном городе-курорте и действовал с мая 2018 года. Сначала с туристов брали по 30 рублей в сутки, потом – по 50 рублей.

По данным начальника краевого управления по туризму Евгения Казанцева, всего в регионе собрали более 260 млн рублей. Средства шли на развитие туристической инфраструктуры.

"Эксперимент показал свою эффективность. В результате было принято решение о введении туристического налога на территории всей страны. Соответствующие изменения внесены в Налоговый кодекс РФ. Туристический налог начнут взимать с 1 января 2025 года", – прокомментировал председатель комитета АКЗС по бюджету, налогам, экономической политике и имущественным отношениям Александр Локтев.

Его размер будут устанавливать в каждом городе или районе индивидуально. Но по федеральному закону он не может быть менее 100 рублей в сутки. Собранные средства будут идти в местные бюджеты.