В Алтайском крае отменили особый противопожарный режим

Он действовал на территории региона с 11 апреля

17 мая 2025, 09:40, ИА Амител

Фото: Kyle Bushnell / unsplash.com

В Алтайском крае с 16 мая отменили особый противопожарный режим, который действовал с 11 апреля. Постановление об этом подписал губернатор Виктор Томенко, сообщили в правительстве региона.

В этот период было запрещено использовать открытый огонь, разводить костры, сжигать сухую растительность и горючие отходы на всех категориях земель.

"Решение отменить особый противопожарный режим связано со стабилизацией обстановки с природными пожарами и установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности на территории региона", – говорится в сообщении.

Однако вскоре в краевом МЧС предупредили, что из-за установления сухой жаркой погоды и пятым классом пожарной опасности в Алейске, а также Алейском, Ключевском и Рубцовском районах с 16 мая введен особый противопожарный режим. А с 17-го числа он также действует на территории Утянского и Зятьково-Реченского сельсоветов Хабарского района.