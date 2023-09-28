В Алтайском крае ожидается резкое похолодание с дождями

В Барнауле в последние два дня сентября обещают небольшой дождь, при котором возможна гроза

28 сентября 2023, 21:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Холодная и дождливая погода с ночными температурами до -2 градусов ожидается в Алтайском крае в конце сентября – начале октября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Так, 29 и 30 сентября в Алтайском крае местами пройдут небольшие дожди с грозами. Ночью ожидается от +3 до +8 градусов, днем будет теплее: от +12 до +17 градусов. Ветер будет юго-западный, от 3 до 8 м/с, однако иногда ожидаются порывы до 14 м/с.

В Барнауле в последние два дня сентября обещают небольшой дождь, при котором возможна гроза. Температура воздуха ночью составит от +6 до +8 градусов, а днем – от +12 до +14.

1 октября в Алтайском крае начнет холодать. Ночью ожидается до -2 градусов в отдельных районах. Дневные температуры будут на уровне от +7 до +12 градусов. На большей части региона дожди, а по юго-востоку они будут сильнее. Ветер до 14 м/c.

В Барнауле тоже похолодает: около +3...+5 ночью и +7...+9 днем. Пройдет небольшой дождь. Северо-западный ветер усилится до 3-8 м/с.