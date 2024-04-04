В Алтайском крае ожидается вскрытие реки и подтопление новых территорий

В целом число подтопленных домов и приусадебных участников уменьшилось

04 апреля 2024, 17:31, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае ожидается вскрытие реки Бурлы в районе села Хабары. В МЧС не исключают, что прибрежные территории населенного пункта может подтопить.

В целом в регионе уменьшилось число подтопленных домов и приусадебных участков. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по региону, наиболее сложная обстановка сохраняется в Михайловском районе, где подтоплены 40 жилых домов и 64 приусадебных участка.•

Сейчас там развернуты два пункта временного размещения, в которых находятся 35 человек, включая 11 детей. С пострадавшими работают психологи. С подтопленных территорий откачано более 129 618 кубических метров воды.

В результате переливов талых вод остаются перекрыты шесть участков автодорог в пяти муниципальных образованиях. Для мониторинга обстановки используют беспилотники, а для оказания психологической помощи работает горячая линия.