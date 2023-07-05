В Алтайском крае ожидаются три дня жары и дождей

Ночью местами будет сильно холодать — до +7 градусов

05 июля 2023, 19:54, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Следующие три дня в Алтайском крае установится жаркая и дождливая погода. Об этом свидетельствует прогноз синоптиков регионального ЦГМС.

Так, 6 и 7 июля ночью будет от +12 до +17 градусов, а местами сильно похолодает — до +7. Дополнят картину погоды кратковременные дожди и грозы ночью 6 числа, однако 7 их не ожидается. Ветер северный, 4-9 м/с, с небольшими порывами до 12-14 м/с. Однако днем в эти дни будет жарко — от +25 до +30 градусов. Кратковременные дожди, грозы, ветер северный, до 4-9 м/c.

Днем 8 июля синоптики ожидают от +24 до +29 градусов, а на большей части края пройдут дожди. Вероятны грозы. Ветер останется прежним.

Отметим, что Барнаул попадет в краевую погодную тенденцию. По ночам от +14 до +17 градусов преимущественно без осадков и сильного ветра, а днем 6 и 7 июля ожидается жара до +29 градусов. Оба дня под вечер будут приходить кратковременные дожди с грозами.

8 июля станет немного прохладнее — от +25 до +27 градусов с кратковременным дождем. Все эти дни ожидается северный ветер, 4-9 м/c.