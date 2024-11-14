В Алтайском крае пациентку со СМА обеспечат лекарством за 13,6 млн рублей

Закупку профинансируют из краевого бюджета

14 ноября 2024, 12:50, ИА Амител

Фото: Diana Polekhina / unsplash.com

Минздрав Алтайского края за 13,6 млн рублей закупит британский препарат "Спинраза" для пациентки со спинальной мышечной атрофией (СМА) и сопутствующими заболеваниями.

Как пишет "Толк", по решению суда от 10 января 2020 года она должна получать это лекарство до отмены его применения.

С марта по июль 2024-го пациентка лечилась в Краевой клинической больнице. При выписке невролог рекомендовал введение поддерживающей дозы препарата в ноябре и затем – раз в четыре месяца в течение 2025 года.

Комиссия по рациональному назначению и использованию лекарственных средств утвердила эту схему лечения. Закупка будет финансироваться из краевого бюджета.