В Алтайском крае пациентку со СМА обеспечат лекарством за 13,6 млн рублей
Закупку профинансируют из краевого бюджета
14 ноября 2024, 12:50, ИА Амител
Минздрав Алтайского края за 13,6 млн рублей закупит британский препарат "Спинраза" для пациентки со спинальной мышечной атрофией (СМА) и сопутствующими заболеваниями.
Как пишет "Толк", по решению суда от 10 января 2020 года она должна получать это лекарство до отмены его применения.
С марта по июль 2024-го пациентка лечилась в Краевой клинической больнице. При выписке невролог рекомендовал введение поддерживающей дозы препарата в ноябре и затем – раз в четыре месяца в течение 2025 года.
Комиссия по рациональному назначению и использованию лекарственных средств утвердила эту схему лечения. Закупка будет финансироваться из краевого бюджета.
16:02:56 14-11-2024
помогает со 100 проц. выздоровлением крайне редко, но бывает. Люди! проходите генетиков при беременности!!! до 14 недель можно все пороки (в тч СМ) определить у плода