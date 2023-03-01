В Алтайском крае передали штормовое предупреждение из-за ветра и снега с дождем

На дорогах ожидается сильная гололедица

01 марта 2023, 23:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение на 2 и 3 марта. О неблагоприятных погодных условиях сообщает региональный Гидрометцентр – в крае ожидаются осадки в виде мокрого снега, местами сильные, гололёд, метели и порывы ветра местами до 25 м/с.

В частности, завтра днём ожидается от +2 до +7 градусов. Местами небольшой снег, мокрый снег, дождь, местами гололёдные явления. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер юго-западный, 8-13 м/с, порывы 15-20 м/с.

В ночь на 3 марта местами сохранится положительная температура. В отдельных районах небольшие, по западу местами умеренные и сильные осадки из снега и дождя. Местами метели, гололёдные явления. По югу порывы ветра усилятся до 25 м/c.

Днём 3 марта температура составит от -3 до +2 градусов. В предгорьях местами до +9 градусов. На большей части небольшие, местами умеренные осадки. На дорогах ожидается сильная гололедица. Ветер юго-западный, 8-13 м/с, порывы 15-20 м/с, местами по югу – до 25 м/с.