В Алтайском крае переименуют 38 железнодорожных остановок

Вместо обозначений километра, на котором они расположены, будут наименования с учетом географических топонимов или расположенных рядом объектов

18 февраля 2025, 09:15, ИА Амител

Поезд на железной дороге / Фото: amic.ru

Новые названия дадут 38 остановочным пунктам Западно-Сибирской магистрали в Алтайском крае. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Так, вместо цифрового обозначения километра, на котором находится остановка, появятся наименования с учетом географических топонимов или других расположенных рядом объектов.

"Например, остановочный пункт 226 км (в границах Барнаула) будет называться БМК – по названию расположенного вблизи промышленного предприятия. Остановочный пункт 88 км на участке Алтайская – Артышта II переименуют в Чумыш – по названию реки", – подчеркнули в пресс-службе РЖД.

Все необходимые изменения внесет в расписание компания "Алтай-Пригород". При этом в первое время для удобства пассажиров будут объявлять как новые, так и предыдущие названия остановок.

С начала 2024 года Западно-Сибирская железная дорога реализует проект по переименованию "безымянных" объектов. Новые наименования станут хорошими ориентирами для пассажиров, а также сделают более информативной карту магистрали.