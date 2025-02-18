В Алтайском крае переименуют 38 железнодорожных остановок
Вместо обозначений километра, на котором они расположены, будут наименования с учетом географических топонимов или расположенных рядом объектов
18 февраля 2025, 09:15, ИА Амител
Новые названия дадут 38 остановочным пунктам Западно-Сибирской магистрали в Алтайском крае. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.
Так, вместо цифрового обозначения километра, на котором находится остановка, появятся наименования с учетом географических топонимов или других расположенных рядом объектов.
"Например, остановочный пункт 226 км (в границах Барнаула) будет называться БМК – по названию расположенного вблизи промышленного предприятия. Остановочный пункт 88 км на участке Алтайская – Артышта II переименуют в Чумыш – по названию реки", – подчеркнули в пресс-службе РЖД.
Все необходимые изменения внесет в расписание компания "Алтай-Пригород". При этом в первое время для удобства пассажиров будут объявлять как новые, так и предыдущие названия остановок.
С начала 2024 года Западно-Сибирская железная дорога реализует проект по переименованию "безымянных" объектов. Новые наименования станут хорошими ориентирами для пассажиров, а также сделают более информативной карту магистрали.
09:27:42 18-02-2025
Ну наконец-то, о необходимости чего всё время говорили большевики, свершилось!
09:30:28 18-02-2025
кому это нужно?
09:49:50 18-02-2025
Гость (09:30:28 18-02-2025) кому это нужно?... для удобства пассажиров. Не сапсан же запускать в самом деле.
09:42:02 18-02-2025
Cтрелки у часов взад-вперед двигали...Круговое движение меняли туда-сюда...Теперь до остановок добрались...Займитесь чем-нить полезным -тротуары подметите что ли или снег почистите-все больше пользы будет...
10:11:07 18-02-2025
Олег (09:42:02 18-02-2025) Cтрелки у часов взад-вперед двигали...Круговое движение меня... Со стрелками и тротуарами повторяешься. Нового ничего не придумал пока? Тебе ж сказали - бери лопату и чисти снег, а не трынди на амике.
09:45:39 18-02-2025
Тёму Лебедева на минималках трудоустроили штоль?
10:08:20 18-02-2025
226 километр,БМК... Но ведь всяко - ЛЕСТНИЦА!
10:26:58 18-02-2025
Гость (10:08:20 18-02-2025) 226 километр,БМК... Но ведь всяко - ЛЕСТНИЦА!... не местный названия раздаёт, работает по карте
13:01:04 18-02-2025
Гость (10:08:20 18-02-2025) 226 километр,БМК... Но ведь всяко - ЛЕСТНИЦА!... Вот именно! Всю жизнь была и останется ЛЕСТНИЦЕЙ! И нечего выдумывать глупости. Тем более аббревиатура ничем не лучше 226км. Хоть бы с людьми сначала посоветовались.
10:24:52 18-02-2025
Зато сколько денег "освоят".
10:27:30 18-02-2025
Давайте и улицы еще …, бурная деятельность
11:04:01 18-02-2025
Когда появятся экспрессы в Новосибирск, Новокузнецк и Омск?
12:44:54 18-02-2025
Гость (11:04:01 18-02-2025) Когда появятся экспрессы в Новосибирск, Новокузнецк и Омск?... Сиди дома! В крайнем случае-пассажирской скоростью.Куда спешишь?
13:22:01 18-02-2025
Аэропорты закончились, дошли до трамвайных остановок?
19:24:46 18-02-2025
В Алтай пригород пришёл новый начальник и занялся самыми животрепещущими делами. Работает! ))) Вспомнился старый фильм "Фонтан": по несущей стене большого дома пошла огромная трещина, все в панике. В ЖЭК приезжает большой начальник из Главка и первым делом знакомится и проверяет наглядную агитацию. Лет сорок с тех пор минуло, два поколения начальства сменилось. Но нравы наверху не меняются. Что называется, "где бы ни работать, лишь бы не работать".
19:28:30 18-02-2025
Гость (19:24:46 18-02-2025) В Алтай пригород пришёл новый начальник и занялся самыми жив... А что, Коровина уже на должность поставили? Вроде бы только в планах мотылялся... Хотел написать более точные варианты мотыляний, но не пропускают...