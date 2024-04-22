В Алтайском крае перекроют три участка дорог из-за военных колонн

Ограничение будет действовать три часа

22 апреля 2024, 19:00, ИА Амител

Военная колонна / Фото: function.mil.ru

В Алтайском крае вечером 22 апреля перекроют три участках дорог из-за проезда военных колонн, сообщили в ГИБДД региона.

Ограничение будет действовать с 20:40 до 23:40 по следующим направлениям:

н.п. Бобровка – а/д Фирсово – Рассказиха (н.п. Рассказиха);

н.п. Бобровка – а/д Рассказиха – Фирсово (н.п. Лесной);

н.п. Лесной – а/д Рассказиха – Фирсово (полевой район).

Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации и учитывать, что маршруты и время сопровождения могут быть изменены.