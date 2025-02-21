В Алтайском крае перекрыли участок трассы из-за воинских колонн
Ограничения продлятся с 09:30 до 11:30
21 февраля 2025, 10:25, ИА Амител
Дорожный знак "Стоп" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Движение транспорта ограничили на участке трассы в Алтайском крае. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Такие меры связаны с движением воинских колонн.
21 февраля с 09:30 до 11:30 будет закрыт проезд для транспорта по маршруту:
- граница Первомайского и Косихинского районов – Р-256 "Чуйский тракт" – Косиха.
"Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке", – подчеркнули в ведомстве.
Маршрут и время сопровождения могут быть изменены.
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