В Алтайском крае почти на 20% подорожали гробы

Стоимость изготовления одного гроба в среднем по Сибири по состоянию на конец 2022 года – около 5 тысяч рублей

07 февраля 2023, 15:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Стоимость изготовления одного гроба в среднем по Сибири по состоянию на конец 2022 года – около 5 тысяч рублей. Как сообщает "ФедералПресс" со ссылкой на собственные расчёты, основанные на данных госстатистики, это почти на 20% больше, чем годом ранее.

В Алтайском крае стоимость изготовления гроба выросла на 18,9%. На конец года их стоимость в среднем составляла 4755 рублей. Лидерами по приросту цены оказались Томская область (56,7%) и Республика Алтай (25%). Скромный рост отмечается в Хакасии (4%) и Иркутской области (6,8%).

Отмечается, что за минувшее десятилетие цены на изготовление гроба выросли в Сибири в среднем в 2,3 раза.