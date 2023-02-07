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В Алтайском крае почти на 20% подорожали гробы

Стоимость изготовления одного гроба в среднем по Сибири по состоянию на конец 2022 года – около 5 тысяч рублей

07 февраля 2023, 15:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Стоимость изготовления одного гроба в среднем по Сибири по состоянию на конец 2022 года – около 5 тысяч рублей. Как сообщает "ФедералПресс" со ссылкой на собственные расчёты, основанные на данных госстатистики, это почти на 20% больше, чем годом ранее.

В Алтайском крае стоимость изготовления гроба выросла на 18,9%. На конец года их стоимость в среднем составляла 4755 рублей. Лидерами по приросту цены оказались Томская область (56,7%) и Республика Алтай (25%). Скромный рост отмечается в Хакасии (4%) и Иркутской области (6,8%).

Отмечается, что за минувшее десятилетие цены на изготовление гроба выросли в Сибири в среднем в 2,3 раза.

Комментарии 15

  • А что происходит если нет денег на гроб и похоронщиков .? Всякое же бывает, у кого то реально может их не быть, у родственников, плюс живым как то нужнее что ли И что тогда происходит с умершим?
    07 февраля, Гость   Ответить
  • А что происходит если нет денег____ захоронят в общей могиле
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Тело передаётся науке, т.е. студенты будут его вскрывать и изучать анатомию человека, что и происходит с бездомными и многие учёные в завещание оставляют тело для изучения, т.е. вносят свой вклад в науку!
    07 февраля, Гость   Ответить
  • ВООБЩЕ ПОХОРОННЫЕ УСЛУГИ ДОЛЖНО ОКАЗЫВАТЬ ГОСУДАРСТВО. БЕСПЛАТНО. ВСЮ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕК НА НЕГО РАБОТАЛТАК ИЛИ ИНАЧЕ. А ПОХОРОНЩИКОВ КОМЕРСОВ ДАВНО НАДО ПОСТАВИТЬ ВНЕ ЗАКОНА И ОТПРАВИТЬ НА СВО ТРАНШЕИ РЫТЬ.
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Не нагнетайте про "нет денег на гроб" "похоронят в общей могиле"... Государство на захоронение всех граждан выделяет минимальную сумму, которой хватает и на гроб, и на яму, и на временную табличку...
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Государство на захоронение всех граждан выделяет минимальную сумму, которой хватает и на гроб, и на яму, и на временную табличку... =================================== Гость, ты попробуй умереть, тогда узнаешь, сколько стоит гроб и хватит ли государственных средств?
    07 февраля, Гость   Ответить
  • А фирмы по производству веников насколько подняли цены?
    07 февраля, Гость   Ответить
  • хватает и на гроб, и на яму, и на временную табличку___ 8000 или сколько там.. думаете хватит?
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Косит коса пока роса...
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Да хоть на 100%. Все равно покупать будут
    07 февраля, Гость   Ответить
  • хватает и на гроб, и на яму, и на временную табличку___ 8000 или сколько там.. думаете хватит? Предлагается на выбор- деньги 8000р или набор (гроб, могила и катафалк).
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Умрёшь - без разницы, сколько стоит гроб. Хоть мульен
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, о родственниках подумай.На них навешиваешь громадные траты.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Че? Спрос вырос?
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Соглосно законам экономики при росте спроса - растёт цена! Значит спрос вырос на те же 20%. СВО вносит свой вклад в развитие экономики, и этот сектор не исключение!!!
    08 февраля, Гость   Ответить
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