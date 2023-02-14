В Алтайском крае подростка осудят за кражу денег и банной печи у знакомого

Несовершеннолетний проходит сразу по двум пунктам статьи 158 УК РФ

14 февраля 2023, 22:00, ИА Амител

Фото: altai-krai.sledcom.ru

17-летнего жителя Косихи осудят за кражу 7 тысяч рублей с телефона знакомого семьи и хищение собственности с усадьбы человека, который якобы не оплатил ему работу. Как сообщает пресс-служба СУ СКР России по Алтайскому краю, его обвиняют по двум пунктам ст. 158 УК РФ ("Кража").

По версии следователей, в начале января 2022 года подросток взял телефон знакомого семьи, чтобы поиграть. Через мобильный банк обнаружил на счёте мужчины денежные средства, которые перевёл своему другу, а после снял и потратил на свои нужды. Кроме того, летом 2022 года он незаконно проник в жилище и иные помещения своего знакомого, откуда похитил электрическую плиту, машинку для стрижки волос, металлическую банную печь, бочку и другое имущество на общую сумму более 18 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия несовершеннолетний обвиняемый вину признал частично и уверял, что имущество у местного жителя он забрал в счёт оплаты долга за проделанную работу на территории его домовладения. Следствием собраны достаточные доказательства, свидетельствующие о совершении подростком уголовно наказуемых деяний, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором Косихинского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.