В Алтайском крае поезд снес грузовик, выехавший на железнодорожные пути
Из-за ДТП на 40 минут задержали поезд Барнаул — Славгород
13 февраля 2025, 19:54, ИА Амител
На перегоне Овечкино – Корчино Западно-Сибирской железной дороги грузовой состав столкнулся с грузовиком.
"Водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожные пути вне переезда перед приближающимся грузовым составом", – рассказали в пресс-службе РЖД.
Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось – расстояние было слишком коротким. По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал.
Из-за аварии пригородный поезд № 7013 Барнаул – Славгород задержали на 40 минут.
Автомобилистов призвали пересекать железнодорожные пути исключительно на переездах, строго соблюдать правила дорожного движения.
20:36:32 13-02-2025
"Из-за аварии пригородный поезд № 7013 "Барнаул — Славгород" на 40 минут." Что случилось с поездом №7013? Приехал быстрее?
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