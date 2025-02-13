В Алтайском крае поезд снес грузовик, выехавший на железнодорожные пути

Из-за ДТП на 40 минут задержали поезд Барнаул — Славгород

13 февраля 2025, 19:54, ИА Амител

Столкновение поезда и грузовика / Фото: пресс-служба РЖД

На перегоне Овечкино – Корчино Западно-Сибирской железной дороги грузовой состав столкнулся с грузовиком.

"Водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожные пути вне переезда перед приближающимся грузовым составом", – рассказали в пресс-службе РЖД.

Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось – расстояние было слишком коротким. По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал.

Из-за аварии пригородный поезд № 7013 Барнаул – Славгород задержали на 40 минут.

Автомобилистов призвали пересекать железнодорожные пути исключительно на переездах, строго соблюдать правила дорожного движения.