В Алтайском крае полностью сформировали новый состав Общественной палаты

28 июня уже утвержденные губернатором и АКЗС члены палаты согласовали состав оставшейся трети

30 июня 2023, 18:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае сформировали общественную палату (ОП) региона восьмого созыва. Как сообщает ОП в своем Telegram-канале, 28 июня уже утвержденные губернатором и АКЗС члены палаты согласовали состав оставшейся трети.

Решением палаты дополнительными членами стали:

представитель ТОС "Южный" Любовь Бельдеева;

представитель Локтевской районной общественной организации охотников и рыболовов Сергей Бенслер;

представитель Заринской городской общественной организации "Федерация восточного боевого единоборства" Алексей Бракоренко;

представитель общественной детско-юношеской молодежной общественной организации Центрального района военно-патриотического клуба "Боец" Галина Буймова;

представитель общественной организации ТОС "Микрорайон 13" Центрального района Барнаула Артем Зеров;

представитель Бийской городской общественной организации инвалидов "Содружество" Маргарита Карпова;

представитель городской общественной организации "Бийская Федерация Рукопашного боя" Василий Куц;

представитель Барнаульской городской общественной организации "Приют для бездомных собак и кошек "Ласка" Светлана Максимова;

представитель Бийской городской общественной организации Детского юношеского спортивно-оздоровительного клуба "Гренада" Наталья Мжельская4

представитель общественной организации ТОС микрорайона "Лазурный" Индустриального района Барнаула Юрий Овиденко;

представитель общественной организации "Совет предпринимателей" Ленинского района Барнаула Алексей Свечников;

представитель первичной общественной профсоюзной организации студентов АГИК Максим Третьяков;

представитель общественной организации ТОС микрорайона "Балтийский" Индустриального района Алексей Чесноков;

представитель Ребрихинской районной общественной организации возрождения традиционной русской культуры "Родники Касмалы" Владимир Чикильдик;

представитель общественной организации ТОС "Университетский" Центрального района Барнаула Геннадий Шейда.

Членами палаты стали кандидатуры, представленные местными общественными объединениями, зарегистрированными на территории Алтайского края. В него вошли 45 представителей, из которых 18 – впервые. Срок полномочий членов составляет три года и исчисляется со дня первого заседания, которое состоится до 17 июля.