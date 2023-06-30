В Алтайском крае полностью сформировали новый состав Общественной палаты
28 июня уже утвержденные губернатором и АКЗС члены палаты согласовали состав оставшейся трети
30 июня 2023, 18:59, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае сформировали общественную палату (ОП) региона восьмого созыва. Как сообщает ОП в своем Telegram-канале, 28 июня уже утвержденные губернатором и АКЗС члены палаты согласовали состав оставшейся трети.
Решением палаты дополнительными членами стали:
- представитель ТОС "Южный" Любовь Бельдеева;
- представитель Локтевской районной общественной организации охотников и рыболовов Сергей Бенслер;
- представитель Заринской городской общественной организации "Федерация восточного боевого единоборства" Алексей Бракоренко;
- представитель общественной детско-юношеской молодежной общественной организации Центрального района военно-патриотического клуба "Боец" Галина Буймова;
- представитель общественной организации ТОС "Микрорайон 13" Центрального района Барнаула Артем Зеров;
- представитель Бийской городской общественной организации инвалидов "Содружество" Маргарита Карпова;
- представитель городской общественной организации "Бийская Федерация Рукопашного боя" Василий Куц;
- представитель Барнаульской городской общественной организации "Приют для бездомных собак и кошек "Ласка" Светлана Максимова;
- представитель Бийской городской общественной организации Детского юношеского спортивно-оздоровительного клуба "Гренада" Наталья Мжельская4
- представитель общественной организации ТОС микрорайона "Лазурный" Индустриального района Барнаула Юрий Овиденко;
- представитель общественной организации "Совет предпринимателей" Ленинского района Барнаула Алексей Свечников;
- представитель первичной общественной профсоюзной организации студентов АГИК Максим Третьяков;
- представитель общественной организации ТОС микрорайона "Балтийский" Индустриального района Алексей Чесноков;
- представитель Ребрихинской районной общественной организации возрождения традиционной русской культуры "Родники Касмалы" Владимир Чикильдик;
- представитель общественной организации ТОС "Университетский" Центрального района Барнаула Геннадий Шейда.
Членами палаты стали кандидатуры, представленные местными общественными объединениями, зарегистрированными на территории Алтайского края. В него вошли 45 представителей, из которых 18 – впервые. Срок полномочий членов составляет три года и исчисляется со дня первого заседания, которое состоится до 17 июля.
20:01:13 30-06-2023
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