В Алтайском крае порядка 1,7 млрд рублей направят на привлечение медработников
Сейчас нехватка врачей в регионе оценивается в 1,3 тысячи человек, а медработников среднего звена — около тысячи
08 января 2025, 12:31, ИА Амител
Порядка 1,7 млрд рублей будет направлено в Алтайском крае на привлечение медицинских работников и их закрепление на местах в рамках региональной программы, рассчитанной до конца 2028 года. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал глава регионального Минздрава Дмитрий Попов.
"Разработана программа на следующую трехлетку. Где-то 1,7 млрд будет финансирование, в силу того, что растут затраты, необходимо увеличивать фонд оплаты труда. Растет и стоимость обучения – мы компенсируем его. Все это, конечно, требует серьезных вложений. Мы считаем, что эта комплексная программа, заработавшая три года назад, показала результат", – заявил Попов.
Он отметил, что эта программа впервые начала свое действие в 2022-м и была рассчитана до 2025 года. Тогда сумма финансирования была схожей – 1,5 млрд рублей. Реализация проекта помогла замедлить отток кадров и привлечь новых сотрудников.
Отмечается, что в краевых медицинских организациях работают более 7 тысяч врачей, свыше 20 тысяч работников среднего звена и 2,5 тысячи младших. Сейчас нехватка врачей в Алтайском крае оценивается в 1,3 тысячи человек, а медработников среднего звена – около тысячи.
12:50:56 08-01-2025
730 000 на привлечение одного специалиста
13:02:59 08-01-2025
Как только в регионе будут достойные зарплаты для всех, появятся и врачи,и учителя, и дворники, и юристы.
Без высокой зарплаты проблему с кадровым голодом невозможно решить!!!
13:40:23 08-01-2025
Не заметила финансовых вливаний, как уезжали кадры из региона, так и продолжают.
14:45:05 08-01-2025
Гость (13:40:23 08-01-2025) Не заметила финансовых вливаний, как уезжали кадры из регион... Это все не замечают, кроме чиновников. Но у них работа такая, планы красивые рисовать и себя нахваливать.
13:44:40 08-01-2025
До основания разрушим а затем
Мы новый мир построим...
14:28:49 08-01-2025
Семнадцать лет работают в государственной поликлинике, такого развала медицины какое происходит последние годы раньше не припомню, не понятно куда они там вливают свои выделенные миллиарды на привлечение медиков, вижу только отток из края специалистов
14:30:39 08-01-2025
деньги выделают, а работников не прибавляется. Может проверить, теряются по дороге где?
15:53:45 08-01-2025
Чо-то вспомнилось как у всяких арашуковых по 5 лярдов налички из кладовок вытаскивают.
17:14:24 08-01-2025
ЗП уже более чем достойные. Дальнейшее повышение потребует по цепочке повышать всем, что приведет к гиперинфляции. В этой ситуации бедные и нищие просто умрут с голоду. А средний класс прямо сильно больше позволить себе всё равно не сможет.
19:29:01 08-01-2025
Андрей (17:14:24 08-01-2025) ЗП уже более чем достойные. Дальнейшее повышение потребует п... А рост зарплаты депутатов не вызывает гиперинфляцию? Достойные, это сколько в крае? 200-250?
22:18:52 08-01-2025
Андрей (17:14:24 08-01-2025) ЗП уже более чем достойные. Дальнейшее повышение потребует п... Да что вы? 50.000 на 2 ставки дежурствами достойно? Сами не хотите семью забыть?
09:41:23 09-01-2025
Андрей (17:14:24 08-01-2025) ЗП уже более чем достойные. Дальнейшее повышение потребует п...
Все прекрасно знают, чьи именно зп привели к гипериефляции
12:39:56 09-01-2025
Откуда? Откудаа?? Скажите пож. будут привлекать специалистов? Неужели соблазнят новосибирских, или даже московских? Было бы здорово. Было бы. Такими темпами от нас последнее убежит...