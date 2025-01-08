В Алтайском крае порядка 1,7 млрд рублей направят на привлечение медработников

Сейчас нехватка врачей в регионе оценивается в 1,3 тысячи человек, а медработников среднего звена — около тысячи

08 января 2025, 12:31, ИА Амител

Рубли / Фото: amic.ru

Порядка 1,7 млрд рублей будет направлено в Алтайском крае на привлечение медицинских работников и их закрепление на местах в рамках региональной программы, рассчитанной до конца 2028 года. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал глава регионального Минздрава Дмитрий Попов.

"Разработана программа на следующую трехлетку. Где-то 1,7 млрд будет финансирование, в силу того, что растут затраты, необходимо увеличивать фонд оплаты труда. Растет и стоимость обучения – мы компенсируем его. Все это, конечно, требует серьезных вложений. Мы считаем, что эта комплексная программа, заработавшая три года назад, показала результат", – заявил Попов.

Он отметил, что эта программа впервые начала свое действие в 2022-м и была рассчитана до 2025 года. Тогда сумма финансирования была схожей – 1,5 млрд рублей. Реализация проекта помогла замедлить отток кадров и привлечь новых сотрудников.

Отмечается, что в краевых медицинских организациях работают более 7 тысяч врачей, свыше 20 тысяч работников среднего звена и 2,5 тысячи младших. Сейчас нехватка врачей в Алтайском крае оценивается в 1,3 тысячи человек, а медработников среднего звена – около тысячи.