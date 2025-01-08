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В Алтайском крае порядка 1,7 млрд рублей направят на привлечение медработников

Сейчас нехватка врачей в регионе оценивается в 1,3 тысячи человек, а медработников среднего звена — около тысячи

08 января 2025, 12:31, ИА Амител

Рубли / Фото: amic.ru
Рубли / Фото: amic.ru

Порядка 1,7 млрд рублей будет направлено в Алтайском крае на привлечение медицинских работников и их закрепление на местах в рамках региональной программы, рассчитанной до конца 2028 года. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал глава регионального Минздрава Дмитрий Попов.

"Разработана программа на следующую трехлетку. Где-то 1,7 млрд будет финансирование, в силу того, что растут затраты, необходимо увеличивать фонд оплаты труда. Растет и стоимость обучения – мы компенсируем его. Все это, конечно, требует серьезных вложений. Мы считаем, что эта комплексная программа, заработавшая три года назад, показала результат", – заявил Попов.

Он отметил, что эта программа впервые начала свое действие в 2022-м и была рассчитана до 2025 года. Тогда сумма финансирования была схожей – 1,5 млрд рублей. Реализация проекта помогла замедлить отток кадров и привлечь новых сотрудников.

Отмечается, что в краевых медицинских организациях работают более 7 тысяч врачей, свыше 20 тысяч работников среднего звена и 2,5 тысячи младших. Сейчас нехватка врачей в Алтайском крае оценивается в 1,3 тысячи человек, а медработников среднего звена – около тысячи.

Алтайский край медицина

Комментарии 13

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Олег

12:50:56 08-01-2025

730 000 на привлечение одного специалиста

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Гость

13:02:59 08-01-2025

Как только в регионе будут достойные зарплаты для всех, появятся и врачи,и учителя, и дворники, и юристы.
Без высокой зарплаты проблему с кадровым голодом невозможно решить!!!

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Гость

13:40:23 08-01-2025

Не заметила финансовых вливаний, как уезжали кадры из региона, так и продолжают.

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ВВП

14:45:05 08-01-2025

Гость (13:40:23 08-01-2025) Не заметила финансовых вливаний, как уезжали кадры из регион... Это все не замечают, кроме чиновников. Но у них работа такая, планы красивые рисовать и себя нахваливать.

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Саня

13:44:40 08-01-2025

До основания разрушим а затем
Мы новый мир построим...

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Гость

14:28:49 08-01-2025

Семнадцать лет работают в государственной поликлинике, такого развала медицины какое происходит последние годы раньше не припомню, не понятно куда они там вливают свои выделенные миллиарды на привлечение медиков, вижу только отток из края специалистов

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Гость

14:30:39 08-01-2025

деньги выделают, а работников не прибавляется. Может проверить, теряются по дороге где?

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Гость

15:53:45 08-01-2025

Чо-то вспомнилось как у всяких арашуковых по 5 лярдов налички из кладовок вытаскивают.

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Андрей

17:14:24 08-01-2025

ЗП уже более чем достойные. Дальнейшее повышение потребует по цепочке повышать всем, что приведет к гиперинфляции. В этой ситуации бедные и нищие просто умрут с голоду. А средний класс прямо сильно больше позволить себе всё равно не сможет.

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Гость

19:29:01 08-01-2025

Андрей (17:14:24 08-01-2025) ЗП уже более чем достойные. Дальнейшее повышение потребует п... А рост зарплаты депутатов не вызывает гиперинфляцию? Достойные, это сколько в крае? 200-250?

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Гость

22:18:52 08-01-2025

Андрей (17:14:24 08-01-2025) ЗП уже более чем достойные. Дальнейшее повышение потребует п... Да что вы? 50.000 на 2 ставки дежурствами достойно? Сами не хотите семью забыть?

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Гость

09:41:23 09-01-2025

Андрей (17:14:24 08-01-2025) ЗП уже более чем достойные. Дальнейшее повышение потребует п...
Все прекрасно знают, чьи именно зп привели к гипериефляции

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Гость

12:39:56 09-01-2025

Откуда? Откудаа?? Скажите пож. будут привлекать специалистов? Неужели соблазнят новосибирских, или даже московских? Было бы здорово. Было бы. Такими темпами от нас последнее убежит...

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