В Алтайском крае построят маслоэкстракционный завод более чем за 17 млрд рублей
Проект реализуют с привлечением механизма "Фабрика проектного финансирования"
05 июля 2024, 19:21, ИА Амител
Маслоэкстракционный завод за 17 млрд рублей построят в Алтайском крае, плановые сроки ввода в эксплуатацию первого этапа производства – середина 2027 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВЭБ.РФ.
Проект реализуют с привлечением механизма "Фабрика проектного финансирования". Сам объект расположится в селе Леньки в Алтайском крае.
"Согласно кредитному договору, объем средств синдиката составит 14,9 млрд рублей сроком на 12 лет. Доля участия ВЭБ.РФ в финансировании – до 22%. Плановые сроки ввода в эксплуатацию первого этапа завода – середина 2027 года", – сказано в сообщении. Кроме того, финансировать строительство будет Сбер.
Экспортный потенциал проекта оценивают на уровне до 200 тысяч тонн готовой продукции подсолнечного масла и шрота в год, или свыше 9,5 млрд рублей. Экспортировать полученную продукцию будут преимущественно в страны Азии.
До 80% оборудования, используемого при строительстве предприятия, включая твердотопливные котлы и турбину, будет произведено в РФ. Реализовывать проект намерены в два этапа: создание маслопрессового производства и маслоэкстракционного цеха с собственной ТЭЦ, а также линий рафинации и фасовки. Сама ТЭЦ будет работать на отходах, что позволит реализовать закрытый цикл.
19:26:12 05-07-2024
Давно пора а то какая то непонятная публика занимается этим и налоги ни хрена не платят
20:41:12 05-07-2024
Шурик (19:26:12 05-07-2024) Давно пора а то какая то непонятная публика занимается этим ... Обещать- не значит жениться. Верится только в суммы финансирования, остальное похоже на сказку.
23:15:17 05-07-2024
Шурик (19:26:12 05-07-2024) Давно пора а то какая то непонятная публика занимается этим ... И чему вы так обрадовались, ну появиться монополия вначале всех конкурентов раздавит, потом повысит цену и будете покупать.
00:52:24 06-07-2024
будет как с чисткой Волги, похоже.
насколько знаю, на Алтае и так уже много таких заводов. Организуйте закуп по нужной цене и эти миллиарды отобьются гораздо раньше. а так - выглядит как очередной распил.
22:46:28 06-07-2024
Вот ТЭЦ как будет работать на шелухе...если шелуха влажная это мука,а не работа для кочегаров.на крупном заводе Интер такая же схема на котельной.только сухая шелуха горит без проблем от гречи.иногда опилок сырых привозили дебилы...ну сейчас может что и поменялось надеюсь к лучшему...хотя если директор тот же,,)