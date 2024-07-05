В Алтайском крае построят маслоэкстракционный завод более чем за 17 млрд рублей

Проект реализуют с привлечением механизма "Фабрика проектного финансирования"

05 июля 2024, 19:21, ИА Амител

Подсолнечник / Фото: unsplash.com

Маслоэкстракционный завод за 17 млрд рублей построят в Алтайском крае, плановые сроки ввода в эксплуатацию первого этапа производства – середина 2027 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВЭБ.РФ.

Проект реализуют с привлечением механизма "Фабрика проектного финансирования". Сам объект расположится в селе Леньки в Алтайском крае.

"Согласно кредитному договору, объем средств синдиката составит 14,9 млрд рублей сроком на 12 лет. Доля участия ВЭБ.РФ в финансировании – до 22%. Плановые сроки ввода в эксплуатацию первого этапа завода – середина 2027 года", – сказано в сообщении. Кроме того, финансировать строительство будет Сбер.

Экспортный потенциал проекта оценивают на уровне до 200 тысяч тонн готовой продукции подсолнечного масла и шрота в год, или свыше 9,5 млрд рублей. Экспортировать полученную продукцию будут преимущественно в страны Азии.

До 80% оборудования, используемого при строительстве предприятия, включая твердотопливные котлы и турбину, будет произведено в РФ. Реализовывать проект намерены в два этапа: создание маслопрессового производства и маслоэкстракционного цеха с собственной ТЭЦ, а также линий рафинации и фасовки. Сама ТЭЦ будет работать на отходах, что позволит реализовать закрытый цикл.