В Алтайском крае построят путепровод за 833 млн рублей
Он будет пролегать в Панкрушихинском районе
06 марта 2024, 09:15, ИА Амител
Фото пресс-службы Министерства транспорта Алтайского края
В Панкрушихинском районе Алтайского края до конца 2025 года построят путепровод за 833 млн рублей, сообщает Минтранс региона.
Длина объекта составит 1,6 км – он будет пролегать над ж/д путями на трассе Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница Казахстана.
Путепровод также оборудуют освещением, лестничными сходами и остановочным павильоном.
13:33:59 06-03-2024
Действительно аварийный переезд, гороздо дешевле было бы построить будку для смотрителя за переездом, чем закапывать 1 млрд рублей в поле, это в дотационном на 50% регионе то.