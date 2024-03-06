В Алтайском крае построят путепровод за 833 млн рублей

Он будет пролегать в Панкрушихинском районе

06 марта 2024, 09:15, ИА Амител

Фото пресс-службы Министерства транспорта Алтайского края

В Панкрушихинском районе Алтайского края до конца 2025 года построят путепровод за 833 млн рублей, сообщает Минтранс региона.

Длина объекта составит 1,6 км – он будет пролегать над ж/д путями на трассе Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница Казахстана.

Путепровод также оборудуют освещением, лестничными сходами и остановочным павильоном.