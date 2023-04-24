В Алтайском крае появилась возможность записаться к нотариусу через "Госуслуги"

Пользователь выбирает необходимое нотариальное действие, а сервис подсказывает, какие документы потребуются

24 апреля 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае появилась возможность записаться на приём к нотариусу через "Госуслуги". Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

"Нужно зайти на "Госуслуги" под своей учётной записью и выбрать нужное нотариальное действие. Далее "Госуслуги" подскажут, какие документы потребуются для приёма. Пользователь может сразу прикрепить их копии и отправить на предварительную проверку нотариусу. Если что-то не так, уведомление от нотариуса поступит в личный кабинет", – сказано в сообщении.

Отмечается, что за сервис, предоставляемый "Госуслугами", платить не нужно, однако за оказание услуги нотариусу нужно будет заплатить на месте.

Подобное взаимодействие, как заявили в региональном Минюсте, вскоре позволит запускать новые цифровые услуги в этой сфере.

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