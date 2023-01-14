В Алтайском крае появился штаб Комитета семей воинов Отечества

Члены организации уже обсудили результаты участия в проектном семинаре актива Комитета в Солнечногорске

14 января 2023, 08:31, ИА Амител

Фото: https://vk.com/n_oskina

В Алтайском крае создали региональный штаб Комитета семей воинов Отечество. Об этом рассказала глава регионального Министерства социальной защиты Наталья Оськина.

В четверг, 12 января, состоялась первая рабочая встреча комитета. Во время него участники штаба доложили о выполнении поручений президента, которые он дал по итогам встречи с матерями военнослужащих-участников специальной военной операции.

Кроме того, члены штаба обсудили результаты участия в проектном семинаре актива Комитета в Солнечногорске.