Вчера возгорания произошли в Егорьевском и Ребрихинском районах — их обнаружили с разницей всего в час

24 апреля 2024, 21:37, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае поймали первого в этом году виновника лесного пожара. Как сообщает пресс-служба Минприроды региона, вчера возгорания произошли в Егорьевском и Ребрихинском районах – их обнаружили с разницей всего в час.

В Лебяжинском лесничестве на место возгорания немедленно выдвинулись лесопожарные службы организаций "Лебяжье лес", "Новичиха лес" и КАУ "Алтайлес". Всего в работах было задействовано 20 лесных пожарных и 9 единиц техники. Локализовать возгорание удалось спустя два часа после обнаружения.

Другое происшествие произошло на территории Ребрихинского лесничества, на расстоянии пяти километров от села Ребриха. На тушение пожара выехал экипаж пожарной службы КАУ "Алтайлес". Прибыв на место, лесные пожарные, обнаружили там местного жителя, пасечника. Как оказалось впоследствии, мужчина сжигал сухую траву рядом со своей пасекой. Локализовать возгорание удалось за 45 минут.

Минприроды Алтайского края призывает граждан быть бдительными и осторожными в обращении с огнем, проявлять чуткость в ситуациях обнаружения хоть малейших признаков опасности распространения пламени.