В Алтайском крае предложили ввести выплату студенткам, ожидающим ребенка

В РАНХиГС прошла конференция, посвященная поддержке молодых семей

13 декабря 2024, 14:00, ИА Амител

Участники круглого стола / Фото: spravedlivo.ru

10-11 декабря в стенах Алтайского филиала РАНХиГС прошла Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная актуальной теме "Институт семьи: защита и государственная поддержка". Мероприятие, приуроченное к Году семьи в России, стало площадкой для обсуждения важных вопросов, касающихся благополучия молодых семей.

Одним из ключевых событий конференции стал круглый стол, организованный совместно с комитетом Алтайского краевого Законодательного собрания по спорту, культуре и молодежной политике. Участники обсудили меры поддержки студенческих семей.

Глава региона Виктор Томенко подчеркнул, что сейчас государство сосредоточило усилия на создании благоприятных условий для семейного благополучия, уделяя особое внимание финансовой поддержке многодетных и молодых семей, а также семей участников специальной военной операции.

"Наша страна должна занимать достойное место в мире, чтобы история величайших событий не была искажена и забыта, чтобы мы сами выбирали свое будущее и будущее своих детей", – отметил губернатор.

В дискуссии также приняли участие региональные депутаты, представители краевого Министерства соцзащиты, руководитель управления по выплатам и обеспечению деятельности Оксана Кудинова, члены Молодежного парламента и правительства Алтайского края, а также сами молодые семьи.

От партии "Справедливая Россия – За правду" были депутат АКЗС Александр Николайчик и депутат МПАК Юрий Майер.

Участники круглого стола / Фото: spravedlivo.ru

Юрий Майер, активно поднимающий вопрос о поддержке молодых семей, рассказал о планах правительства Алтайского края по введению новых мер поддержки. Так, студентам очной формы обучения, ожидающим ребенка, планируют с 2025 года выплачивать помощь в размере 100 тысяч рублей. Важно отметить, что для получения выплаты срок беременности должен составлять не менее 22 недель, доход семьи учитывать не будут.

"Прежде чем говорить о хорошем коэффициенте рождаемости, как минимум два ребенка на семью, нужно создать стимулирующие механизмы для рождения первого ребенка", – сказал молодой парламентарий.По его мнению, дети – это не только радость, но и материальный вопрос. Поэтому на ближайшую сессию МПАК он внесет данную инициативу.