В Алтайском крае предприниматель с сообщниками незаконно спилил почти тысячу сосен
Сейчас пятеро обвиняемых ждут суда
16 июля 2024, 11:15, ИА Амител
В Алтайском крае бизнесмен и его четверо сообщников предстанут перед судом за незаконную вырубку 980 сосен. Деревья спиливали в Троицком, Быстроистокском и Зональном районах, сообщили в МВД региона.
Преступление выявили и пресекли в 2022 году. Установили, что предприниматель из Троицкого района законно занимался заготовкой леса, но осуществлял ее сверх разрешенного объема. Помогали ему в этом трое наемных работников и одно должностное лицо – начальник лесохозяйственного участка.
Так по сговору злоумышленники незаконно спилили 980 сосен сверх позволенного – причем все деревья были здоровые.
"Хорошую деловую древесину фигуранты впоследствии сбывали на лесоперерабатывающие предприятия на территории Бийска, Барнаула и Новоалтайска. Макушки деревьев, как правило, шли на дрова, которые реализовывались местному населению", – рассказали в полиции.
Ущерб от действий лесорубов составил почти 70 млн рублей. Во время расследования у них изъяли лесозаготовительную технику и арестовали имущество на сумму свыше 73 млн.
Сейчас расследование дела по статье о незаконной рубке завершено. Все пятеро обвиняемых находятся под подпиской о невыезде и ждут суда.
12:11:19 16-07-2024
А до верхушки и не доберутся. Видимо так, сучки посрубают, валежником похрустят и всё.
16:28:22 16-07-2024
Принудительно заставить вырастить 980 сосен, параллельно отбывая лет по 10 в колонии, занимаясь лесозаготовкой в далекой тайге где-нибудь на Енисее. Имущество конфисковать и оставить только ложки, кружки и голые стены.
10:53:07 17-07-2024
норму проконтролировать практически невозможно, поэтому воруют лес сос страшной силой. Только спутниковый мониторинг поможет, а кстати, почему-то о нем ни слова. А несколько лет назад Минприроды клятвенно обещало защитить ленточный бор с поиощью спутников.