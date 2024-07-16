В Алтайском крае предприниматель с сообщниками незаконно спилил почти тысячу сосен

Сейчас пятеро обвиняемых ждут суда

16 июля 2024, 11:15, ИА Амител

Лесозаготовительная техника / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

В Алтайском крае бизнесмен и его четверо сообщников предстанут перед судом за незаконную вырубку 980 сосен. Деревья спиливали в Троицком, Быстроистокском и Зональном районах, сообщили в МВД региона.

Преступление выявили и пресекли в 2022 году. Установили, что предприниматель из Троицкого района законно занимался заготовкой леса, но осуществлял ее сверх разрешенного объема. Помогали ему в этом трое наемных работников и одно должностное лицо – начальник лесохозяйственного участка.

Так по сговору злоумышленники незаконно спилили 980 сосен сверх позволенного – причем все деревья были здоровые.

"Хорошую деловую древесину фигуранты впоследствии сбывали на лесоперерабатывающие предприятия на территории Бийска, Барнаула и Новоалтайска. Макушки деревьев, как правило, шли на дрова, которые реализовывались местному населению", – рассказали в полиции.

Ущерб от действий лесорубов составил почти 70 млн рублей. Во время расследования у них изъяли лесозаготовительную технику и арестовали имущество на сумму свыше 73 млн.

Сейчас расследование дела по статье о незаконной рубке завершено. Все пятеро обвиняемых находятся под подпиской о невыезде и ждут суда.