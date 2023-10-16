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В Алтайском крае предупредили о возможных перерывах в трансляции телерадиосигнала

Профилактика не затронет кабельных операторов

16 октября 2023, 09:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

С 16 по 22 октября в Алтайском крае запланирована ежеквартальная профилактика телерадиосигнала, сообщают "Вести Алтай".

В связи с этим возможны кратковременные перерывы трансляции в ряде населенных пунктов. Причем кабельных операторов профилактика не затронет.

Ознакомиться с расписанием отключений можно на сайте Алтайского КРТПЦ – время указано московское.

Алтайский край телевидение

Комментарии 5

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гость

10:40:18 16-10-2023

а кто-то это смотрит? ну кроме бабок с дедами

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Гость

10:47:28 16-10-2023

гость (10:40:18 16-10-2023) а кто-то это смотрит? ну кроме бабок с дедами... а бабки не люди?

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Иван

12:32:01 16-10-2023

гость (10:40:18 16-10-2023) а кто-то это смотрит? ну кроме бабок с дедами. у меня только в розетку питания подключен, используется в качестве монитора, что бы флешку воткнуть и посмотреть новинки с загнивающего запада)

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ГОСТЬ

11:05:37 16-10-2023

кабельное с утра ломает экран

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Гость

15:53:03 16-10-2023

совсем с ума сошли что ли? прерывать даже на минуту смертельно для нас, может ломка начаться, этого делать нельзя!!! удар в самое больное место...

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