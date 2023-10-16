В Алтайском крае предупредили о возможных перерывах в трансляции телерадиосигнала

Профилактика не затронет кабельных операторов

16 октября 2023, 09:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com

С 16 по 22 октября в Алтайском крае запланирована ежеквартальная профилактика телерадиосигнала, сообщают "Вести Алтай".

В связи с этим возможны кратковременные перерывы трансляции в ряде населенных пунктов. Причем кабельных операторов профилактика не затронет.

Ознакомиться с расписанием отключений можно на сайте Алтайского КРТПЦ – время указано московское.