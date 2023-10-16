В Алтайском крае предупредили о возможных перерывах в трансляции телерадиосигнала
Профилактика не затронет кабельных операторов
16 октября 2023, 09:32, ИА Амител
Фото: unsplash.com
С 16 по 22 октября в Алтайском крае запланирована ежеквартальная профилактика телерадиосигнала, сообщают "Вести Алтай".
В связи с этим возможны кратковременные перерывы трансляции в ряде населенных пунктов. Причем кабельных операторов профилактика не затронет.
Ознакомиться с расписанием отключений можно на сайте Алтайского КРТПЦ – время указано московское.
10:40:18 16-10-2023
а кто-то это смотрит? ну кроме бабок с дедами
10:47:28 16-10-2023
гость (10:40:18 16-10-2023) а кто-то это смотрит? ну кроме бабок с дедами... а бабки не люди?
12:32:01 16-10-2023
гость (10:40:18 16-10-2023) а кто-то это смотрит? ну кроме бабок с дедами. у меня только в розетку питания подключен, используется в качестве монитора, что бы флешку воткнуть и посмотреть новинки с загнивающего запада)
11:05:37 16-10-2023
кабельное с утра ломает экран
15:53:03 16-10-2023
совсем с ума сошли что ли? прерывать даже на минуту смертельно для нас, может ломка начаться, этого делать нельзя!!! удар в самое больное место...